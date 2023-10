Do głosu dojść mogą środowiska mające wypaczone postrzeganie dobrostanu zwierząt Fot.Shutterstock

Wiele wskazuje na to, że naszą scenę polityczną czeka zwrot o 180 stopni. Nie ujmując nic zaniedbaniom, błędom czy wręcz bezmyślności rządzącej dotychczas ekipy, dla produkcji zwierzęcej wynik ostatnich wyborów może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny.

Powyborczy kurz jeszcze nie opadł i pewnie nieprędko dowiemy się, jak przez najbliższe cztery lata wyglądała będzie krajowa scena polityczna. Jednak większości elektoratu fakt ten nie przeszkadza w snuciu czy to radosnych wizji nowego dobrobytu czy też ponurych zapowiedzi końca Polski. Mówiąc zresztą na marginesie, mam wrażenie, że wielu z nas program tej czy tamtej opcji politycznej zbytnio nie interesuje. Ogłupiono nas do tego stopnia, że większości z nas do szczęścia nie potrzeba nic więcej niż „pogonić kaczora” / „pogonić Tuska” (niepotrzebne skreślić). A później jakoś to będzie.

Ale nie o tym dzisiaj. Jestem na tyle prostym człowiekiem, że nie zamierzam silić się na głębsze analizy tego, co czekać będzie nasz kraj w najbliższych miesiącach i latach. Nie czuję się też na siłach, by prognozować, jak ewentualna zmiana władzy – a wiele wskazuje na to, że nastąpi, wpłynie na rolnictwo jako całość. Pozwolę jednak sobie na chwilę refleksji nad tym, co może czekać producentów zwierząt w sytuacji przejęcia władzy przez obecne ugrupowania opozycyjne. Ale najpierw napiszmy parę słów na temat ośmiu ostatnich lat.

PIS, jaki jest, każdy widzi

Każdy, kto jest w stanie realnie patrzyć na otoczenie, jest także w stanie dostrzec minusy ostatnich ośmiu lat rządów PIS-u. A mało ich nie było. Najbardziej rządząca ekipa podpadła hodowcom chyba w 2020 roku, kiedy to ogłoszono plany wprowadzenia słynnej „piątki dla zwierząt” zakładającej między innymi zakaz chowu zwierząt na futra czy uboju rytualnego. Choć ostatecznie regulacje te nie weszły w życie, niesmak pozostał i rolnicy do dziś wypominają Zjednoczonej Prawicy nieszczęsną "piątkę".

Jednak patrząc obiektywnie, to nie wspomniany projekt odcisnął największe piętno na branży produkcji zwierzęcej. Gwoździem do trumny chowu świń w Polsce okazały się nieskuteczność i brak pomysłu na walkę z afrykańskim pomorem świń.

Przypomnijmy: gdy osiem lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoją pierwszą kadencję, ASF w kontekście zasięgu geograficznego był problemem marginalnym. Obecny był bowiem w zaledwie kilku gminach na wschodzie Polski. Dziś - jak jest – każdy widzi. Nasz kraj przespał moment, kiedy epizootię ASF dało się jeszcze zdusić w zarodku, a konsekwencję tego faktu ponosić będziemy jeszcze przez dekady.

ASF, ale też brak spójnej strategii rozwoju branży i brak działań mających na celu uproszczenia administracyjne przy budowie nowych obiektów, doprowadził do zapaści nieobserwowanej we współczesnej historii Polski – wyobraźcie sobie Państwo, że w ciągu ośmiu lat z mapy kraju zniknęło 80 proc. gospodarstw trzodowych. I to nie tylko tych, w których chów świń był działalnością marginalną, ale też tych, które jeszcze niedawno poważnie myślały o rozbudowie. I w tym kontekście stanowczo nie można bronić działań ekipy rządzącej.

Do tego w oczy kłuje niekompetencja części urzędników wchodzących przez te wszystkie lata w skład resortu rolnictwa. Co prawda rzadko mam (wątpliwą) przyjemność śledzenia obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak włos na głowie się jeży, kiedy słyszę, że osoba odpowiedzialna bezpośrednio za ASF nie zna elementarnych praw rządzących rozprzestrzenianiem się i występowaniem choroby. A to tylko jeden z przykładów.

Będzie się działo

Jednak wyniki niedzielnych wyborów nie napawają mnie optymizmem. Dlaczegóż to? Ano wystarczy spojrzeć, co ugrupowania, które prawdopodobnie przejmą wkrótce władzę mają do powiedzenia na temat dobrostanu i praw zwierząt. Przed wyborami jedna z organizacji prozwierzęcych przygotowała bardzo ciekawe skądinąd porównanie założeń programowych poszczególnych ugrupowań. I tu przestaje być zabawnie.

Założenia programowe ugrupowań, które najprawdopodobniej sformują nowy rząd (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Polska 2050), są w większości przypadków zbieżne. Wszystkie wspomniane ugrupowania jednoznacznie deklarują między innymi:

Odejście od chowu klatkowego w przypadku kur niosek, świń, cieląt, królików, przepiórek

Poprawę dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso poprzez odejście od ras szybko rosnących

Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra

Ograniczenie długich transportów zwierząt gospodarskich do 8 godzin (bydło, świnie, owce, kozy) i 4 godzin (drób, króliki)

Wprowadzenie moratorium na budowę nowych i rozbudowę istniejących ferm przemysłowych

Wprowadzenie regulacji ograniczających koncentrację i oddziaływanie ferm przemysłowych na lokalne społeczności

Wprowadzenie rozwiązań poszerzających kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie ich udziału w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących ferm przemysłowych (z tego zapisu wyłamała się Inicjatywa Polska i Nowoczesna).

Pewną niewiadomą pozostaje natomiast postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego wchodzącego w skład koalicji Trzecia Droga, oraz posłów, którzy zasiądą w ławach poselskich z ramienia Agrounii. W przytoczonej publikacji działacze PSL-u nie przedstawili bowiem swojego stanowiska w kwestii ochrony zwierząt, zaś Agrounii w ogóle w nim nie uwzględniono. Charakter tych ugrupowań pozwala wierzyć, że posłowie z ich ramienia zachowają w kwestii praw zwierząt zdrowy rozsądek. Czy to jednak wystarczy by zastopować niebezpieczne pomysły środowisk lewicowych?

Oczywiście, cytując klasyka: program wyborczy, to nie program telewizyjny – nie trzeba go przestrzegać. Jednak już same wspomniane deklaracje powinny mocno niepokoić Polaków: rolników, ale też zwykłych szarych obywateli. Zakładając, że chociaż część z omówionych regulacji wejdzie w życie, grozi nam dobicie nie tylko funkcjonujących jeszcze sektorów produkcji zwierzęcej, lecz także roślinnej (wszak trzeba jakoś zagospodarować zboża paszowe), a przede wszystkim uzależnienie społeczeństwa od importu żywności, wzrost cen, ubóstwo czy wręcz plaga głodu jakościowego. Wszystko w ramach wypaczonej ideologii.

Nie sposób tu bronić obecnie rządzącej ekipy – swoją ciężką pracą doprosili się o to, by naród pokazał im już nie żółtą, ale prawdopodobnie czerwoną kartkę. Nie cieszmy się jednak na zapas. Bardzo prawdopodobne jest to, że z jednego bagna wpadliśmy w drugie. Kto wie, czy nie jeszcze większe...