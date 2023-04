Pomimo stabilizacji na niemieckiej giełdzie, krajowe ceny tuczników wyraźnie wzrosły. Padły kolejne historyczne rekordy naszych notowań.

Jak wynika z naszych cotygodniowych notowań, sezon wielkanocnej stagnacji się zakończył, a do skupów tuczników powróciły podwyżki. I to niemałe, w niektórych przypadkach sięgają one kilkudziesięciu groszy. Średnie ceny tucznika po raz kolejny pobiły tym samym historyczne rekordy.

Za żywiec wieprzowy krajowe skupy płacą obecnie 8,81 zł netto za kilogram, w wielu skupach obowiązują jednak stawki znacznie wyższe. Ceny wahają się od 8,30 do nawet 9,30 zł netto za kilogram. Żywiec jest droższy o około 25 niż tydzień temu.

W przypadku tuczników w wadze bitej ciepłej podwyżki są jeszcze bardziej spektakularne. Za zwierzęta w klasie E skupy płacą obecnie średnio 11,19 zł netto za kilogram, czyli o blisko 40 groszy więcej niż tydzień temu. ceny wahają się w granicach 10.25 - 11,55 zł netto za kilogram.

