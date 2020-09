W środę protesty producentów trzody w woj. łódzkim

W środę na drogach dojazdowych do Piotrkowa Trybunalskiego i na ulicach miasta spodziewać należy się ciągników rolniczych. Producenci trzody w cyklu otwartym zapowiadają protesty.

Wobec braku jasnych deklaracji ze strony rządu w kwestii pomocy producentom trzody w cyklu otwartym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, właściciele tuczarni z powiatu piotrkowskiego zdecydowali o nieodstąpieniu od zapowiadanych na środę protestów.

- Mgliste zapowiedzi resortu, o ponownym zbadaniu sytuacji w branży i żadnych konkretów. Tyle przywieliśmy wczoraj ze stolicy, ze spotkania w ministerstwie rolnictwa. To nie było w stanie skłonić rolników z naszego powiatu, by wstrzymać zapowiedziane wcześniej protesty - mówi Janusz Terka, rolnik, szef rolniczej "Solidarności" i izb rolniczych w powiecie piotrkowskim. -Traktujemy te jutrzejsze wystąpienia jak strajk ostrzegawczy. Chcemy wierzyć w dobrą wolę rządu, ale też chcemy pokazać naszą determinację i skłonić polityków do szybkich i skutecznych działań dla ratowania naszego sektora. Tu chodzi przecież o przyszłość naszych rodzinnych gospodarstw.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami protestu, rolnicy mieli z kilku miejsc zbiórek w powiecie piotrkowskim, opoczyńskim i tomaszowskim wyruszyć do centrum Piotrkowa Trybunalskiego.

Na spotkaniu w ministerstwie rolnictwa obecni wczoraj byli również przedstawiciele rolników z Mazowsza i Wielkopolski. O jakichkolwiek protestach w tamtych regionach kraju póki co jednak nie słychać.

5 września właściciele chlewni z powiatu piotrkowskiego rozmawiali z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, który poparł ich stanowisko w kwestii prawa do rządowej pomocy po COVID-19.