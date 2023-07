W bieżącym roku (styczeń-czerwiec) produkcja wieprzowiny w Wielkiej Brytanii wyniosła 457 100 ton, to o 13 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Niedobór podaży świń rzeźnych

Niedobór świń rzeźnych w Wielkiej Brytanii utrzymywał się w czerwcu. W porównaniu do poprzedniego roku produkcja wieprzowiny spadła o 13 proc. w pierwszej połowie 2023 roku. Spadki widać także w handlu zagranicznym. W szczególności eksport wieprzowiny był mniejszy od początku roku.

Zgodnie z najnowszymi danymi brytyjskiej agencji promocji rolnictwa i ogrodnictwa (AHDB), w zeszłym miesiącu u brytyjscy producenci mięsa dokonali uboju tylko 814 000 świń rzeźnych, czyli o 6 proc. mniej niż w maju i o 11 proc. proc. mniej niż w czerwcu 2022 r.

Spadek jest jeszcze większy, gdy weźmie się pod uwagę całe pierwsze półrocze. W porównaniu do okresu od stycznia do czerwca 2022 r. produkcja wieprzowiny spadła o ponad 13 proc. do 457 100 ton; Pod względem wolumenu było to najsłabsze pierwsze półrocze od 2013 roku. Producenci mięsa mieli do dyspozycji o 603 tys. sztuk, albo 11 proc. zwierząt rzeźnych mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Napięta sytuacja na brytyjskim rynku trzody chlewnej

Według AHDB, brytyjski rynek trzody chlewnej pozostaje bardzo napięty z powodu braku zwierząt rzeźnych, a niektóre łańcuchy dostaw są zakłócone. Widać to również np. w spadku liczby rzeźni wyłącznie trzody chlewnej, których w całym kraju jest tylko dziesięć. W czerwcu analitycy rynku prognozują, że ze względu na niskie pogłowie loch całoroczne uboje trzody chlewnej zmniejszą się o około 14 proc. w porównaniu do 2022 r., a produkcja wieprzowiny o 15 proc. do 890 tys. ton.

Załamanie handlu wieprzowiną

Niskie pogłowie świń odciska swoje piętno także na brytyjskim handlu zagranicznym. Zgodnie z oczekiwaniami eksport wieprzowiny w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. gwałtownie spadł rok do roku, o 24,2 proc. do 127 550 ton. Nieco zaskakujące jest jednak to, że import nie wzrósł, ale również spadł. Według AHDB, wolumen importu wynoszący 313,5 tys. ton był o 39,5 tys. ton, czyli o 11,1 proc. niższy niż w poprzednim roku. W szczególności ograniczono zakup świeżej wieprzowiny i boczku, ale tylko nieznacznie kiełbas i w ogóle nie w przypadku mrożonej wieprzowiny. Przyczyną spadku importu, oprócz wysokich cen, jest tendencja do spadku spożycia mięsa, widoczna także w Wielkiej Brytanii.