Warchlaki krajowe i importowane: stabilna cena i popyt

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków nie zdecydowała się na korekty w cennikach. Trwa oczekiwanie na rozwój sytuacji na rynku tucznika.

Zgodnie z wynikami dzisiejszej sondy redakcyjnej, ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy znaczącym zmianom. Jak podkreślają nasi rozmówcy, obecnie rynek jest bardzo niepewny, więc trudno o jednoznaczne prognozy na przyszłość.

Prognozy dla rynku warchlaków

– Ceny pasz są wysokie, przewidywania w kwestii tegorocznych zbiorów też, więc gracze rynkowi, którzy nie muszą za wszelką cenę wstawiać zwierząt do tuczu, zastanawiają się czy kupować warchlaki i przerabiać drogie zboże przez tucz czy sprzedać zboże i zarobić bez nakładów pracy, więc rynek jest dość oporny. Jednak moim zdaniem warchlak nie stanieje, a wręcz przeciwnie. Warchlaka jest na tyle mało, że jak rynek tucznika ruszy to warchlaki mogą podrożeć. Kupcy poszukują tucznika, natomiast sprzedający oczekują wyższej ceny i na razie nie mogą się spotkać. Trzeba poczekać na niemiecką giełdę, która, według mnie, w środę powinna pójść w górę – stwierdza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

Innego zdania jest przedstawiciel Farmer sp. z o.o.

– Zawsze chciałoby się żeby było lepiej, ale oczekiwanie, że cena warchlaka będzie wyższa to trochę myślenie życzeniowe. Oby się te ceny utrzymały to będzie dobrze. Jeśli tucznik nie ruszy to cena warchlaków będzie musiała spaść – zaznacza.

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami luzowanie obostrzeń powinno spowodować wzrost popytu powodujący wzrost cen za tuczniki, któremu sprzyjać może również niedobór tuczników na rynku, jednak jak podkreśla nasz rozmówca mechanizm ten będzie uzależniony od wielu czynników, jak np. wiara sektora HoReCa w zdjęcie obostrzeń na dłuższy czas, która skłoniłaby przedstawicieli branży do pełnego wznowienia działalności. Z kolei niedobór tucznika na rynku obserwowany jest od dłuższego czasu i nie stanowi argumentu do podniesienia cen, jak dodaje.

– Z optymizmem byłbym ostrożny, ponieważ ostatnie czasy pokazują, że to przełożenie nie jest takie automatyczne jakbyśmy chcieli – wskazuje.

Terminu ani kierunku przyszłych zmian nikt do końca nie jest pewien, ale podwyżka na niemieckiej małej giełdzie tuczników sugeruje, że coś się może zmienić, jak stwierdza inny z naszych rozmówców.

Jak z popytem na warchlaki?

Jak podkreśla Karol Łakomy pytany o zainteresowanie warchlakami wśród kupców, póki co klienci się nie wycofują, jednak rosnące koszty produkcji negatywnie wpływają na opłacalność co pogarsza nastroje na rynku.

Z kolei Grzegorz Fik zaznacza, że na rynku obserwowany jest zastój i coraz więcej chlewni stoi pustych, ponieważ rolnicy nie chcą podejmować ryzyka przy tak wysokich cenach zbóż i niskich cenach tucznika. Zdaniem naszego rozmówcy spadek stanu pogłowia przyniesie wyższe ceny, jednak na razie nie widać zapowiadanych od kilku tygodni pozytywnych ruchów na rynku tuczników, w związku z czym w cennikach za warchlaki również nie dochodzi do zmian.

Jak stwierdza inny z naszych rozmówców, problemu z zainteresowaniem warchlakami nie widać. Czasami któryś z klientów się wycofa, jednak na jego miejsce od razu znajduje się inny.

Jakie są ceny warchlaków krajowych?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wyceniane są obecnie na średnio 277 zł/szt. netto. Ceny osiągają maksymalnie 310 zł/szt. netto, zaś minimalnie 235 zł/szt. netto.

Warchlaki z krajowej produkcji w masie 30 kg punkty sprzedaży wyceniają średnio na 336 zł/szt. netto, a ich cena waha się od 320 do 350 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

Warchlaki krajowe.png

Jakie ceny za warchlaki importowane?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez ankietowane punkty sprzedaży, cena za importowane z Danii warchlaki w masie 30 kg wynosi średnio 351 zł/szt. netto i waha się w granicach 290 do 385 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

Warchlaki importowane.png

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.