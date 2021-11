Warchlaki nieco zdrożały, sytuacja producentów pozostaje jednak fatalna

Ostatnie dni przyniosły symboliczną podwyżkę cen zarówno warchlaków krajowych, jak i importowanych. Nie wpłynie ona jednak znacząco na opłacalność produkcji prosiąt.

Jak informowaliśmy wczoraj, duńska giełda podniosła nieco referencyjne stawki za warchlaki:

Po ile warchlak importowany?

Fakt ten przełożył się również na poziom cen sprzedaży warchlaków zarówno w krajowych, jak i importowanych. Jeśli chodzi o firmy sprowadzające warchlaki, praktycznie jednomyślnie podniosły one ceny o 5-6 złotych, co jest proporcjonalne do wczorajszej podwyżki w Danii. Aktualnie średnia cena sprzedaży warchlaka o masie 30 kilogramów wynosi 140 zł/szt., czyli o 6 złotych więcej niż tydzień temu. W zależności od importera i statusu zdrowotnego zwierząt ceny wahają się od 100 do 167 zł/szt.

Ile za warchlaki krajowe?

Podobne podwyżki zaobserwowano na rynku krajowym. W przypadku zwierząt o masie 30 kilogramów średnia cena sprzedaży wynosi obecnie 156 zł (o 4 zł więcej niż tydzień temu, zaś stawki wahają się w granicach 130-200 zł/szt. Warchlaki w masie 20 kg kosztują obecnie średnio 118 zł/szt, czyli o 6 złotych więcej niż tydzień temu. Stawki wahają się w granicach 100-140 zł/szt.

Niestety ostatnie podwyżki cen krajowych warchlaków są symboliczne i niewiele zmieniają w kontekście opłacalności produkcji. Jak mówi nam jeden z producentów, aktualnie koszt wyprodukowania warchlaka w wadze 30 kg. to około 200 zł. Widzimy zatem jakie straty ponoszą obecnie producenci warchlaków.