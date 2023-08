Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na obniżenie cen (od 5 do 55 zł/szt.). Spadki stawek dotyczą przede wszystkim zwierząt importowanych z Danii. Reszta punktów postanowiła podtrzymać ceny z ubiegłego tygodnia.

W tym tygodniu nasi rozmówcy wspominają o zauważalnym spadku zainteresowania zakupem warchlaków.

Wspominają także o pogorszeniu się sytuacji na rynku warchlaków w Danii.

Podobnego zdania jest Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, który podkreśla, że spadki cen tucznika mocno przełożyły się na handel warchlakami.

– Często zdarza się, że gdy ceny tuczników spadają, to wielu producentów dochodzi do wniosku, że jednak nie potrzebuje warchlaków i odmawiają wstawień. Jest także grupa klientów, którzy podchodzą do tej kwestii rozsądnie. Ceny warchlaków kontraktowych nie uległy zmianom, podobnie jak wysokość bonusów. Po to są umowy, żeby je respektować. Kupując warchlaki od duńskich kontrahentów nie mieliśmy spadków cen. Tańsze są jedynie warchlaki z wolnego rynku. Wcześniej bonusy doliczane do warchlaków wolnorynkowych wynosiły ok. 22-25 euro, teraz zaś spadły do poziomu 8-10 euro – mówi Bilski. – Spadek na niemieckiej giełdzie, którego nikt się nie spodziewał, łącznie z zakładami mięsnymi w Polsce, spowodował od razu falę pesymizmu. Niemcy twierdzą, że ta obniżka była całkowicie nieuzasadniona, ponieważ ubojnie biją normalnie, tuczników brakuje, nie ma wolnych dni ubojowych i ogólnie powodów do obniżenia ceny nie było. Jednak podobno presja konsumentów zwyciężyła i ceny zostały obniżone. W najbliższą środę niektórzy spodziewają się podtrzymania cen, zaś inny obstawiają spadek o 5 eurocentów. Nasze ubojnie profilaktycznie obniżają ceny od poniedziałku. Osobiście nie spodziewam się katastrofy. Żywiec wciąż jest odbierany z dnia na dzień. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później ceny będą musiały spaść, choć przewidywaliśmy, że nastąpi to na początku jesieni. Jak widać zakłady postanowiły nie czekać – dodaje.