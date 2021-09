Webinar: Skuteczna bioasekuracja w afrykańskim pomorze świń

Już wkrótce, 30 września o godz. 11 na łamach portalu farmer.pl eksperci Elanco i Lanxxess odpowiedzą na kluczowe pytanie, które stawiają sobie hodowcy trzody chlewnej, czyli jak skutecznie zabezpieczyć stado przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W trakcie spotkania nie zabraknie wyjaśnień w zakresie skuteczności stosowanych środków do dezynfekcji, a także praktycznych porad odnośnie różnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia gospodarstw trzody przed ASF.

Mija już kolejny sezon ze znacznym wysypem ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski. Przedstawiciele branży mięsnej, czyli organizacje hodowców jak i zakłady mięsne od miesięcy alarmują, że już 30 proc. krajowej produkcji tucznika znajduje się w tzw. strefie czerwonej ASF (III strefa ASF). Jednym z powodów tej sytuacji jest to, że w tym roku, choroba wystąpiła po raz pierwszy w regionach o wysokiej specjalizacji i zagęszczeniu chowu świń.

W obliczu szerzącego się zagrożenia ASF, rosnących kosztów produkcji, ale też strat i ograniczeń jakie niesie ze sobą wystąpienie wirusa w stadzie, nie można zapominać o stałym uszczelnianiu bioasekuracji w swoim gospodarstwie. Jak pokazuje historia, szerzenia się choroby w stadach trzody, tylko precyzyjne i świadome działanie może doprowadzić do skutecznej inaktywacji wirusa.

W tym celu, spotkamy się już 30 września na łączach portalu farmer.pl z ekspertami Elanco i Lanxess, podczas webinaru „Skuteczna bioasekuracja w afrykańskim pomorze świń”.

W trakcie godzinnego spotkania online, będzie można dowiedzieć się jak dobierać i stosować środki do dezynfekcji chlewni oraz jaka jest ich skuteczność w różnych warunkach otoczenia. Wszystko po to, by ograniczyć ryzyko zawleczenia ASF na stado, w oparciu o specyfikę i oporność tego wirusa. Omówione zostanie też praktyczne, ale i efektywne podejście do podwyższania standardów bioasekuracji w gospodarstwach trzody chlewnej.

Nie zabraknie również zagadnień w zakresie właściwego wprowadzenia w gospodarstwie zasad bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej ale i wskazania strategicznych punktów krytycznych zabezpieczenia gospodarstwa, które mogą doprowadzić do przerwania biologicznej ochrony stada.

Te oraz inne aspekty bioasekuracji będą Państwo mogli poznać już wkrótce!

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które jest bezpłatne.