Od początku roku odnotowano mniej ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń hodowlanych w Europie niż w poprzednim roku. Jednak liczba infekcji u dzików wzrosła.

Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Zgłaszania Chorób Zwierząt (ADIS), od początku 2023 r. do połowy kwietnia miało miejsce łącznie 121 infekcji na krajowych fermach trzody chlewnej w siedmiu krajach europejskich. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 142. Łącznie odnotowano 3296 przypadków ASF u dzików w 16 krajach. To o 532, czyli o 19,2 proc., więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Szczególnie dotknięte populacje świń domowych w Rumunii

Według ADIS rumuńscy hodowcy trzody chlewnej ponownie zostali szczególnie dotknięci przez ASF. W ciągu pierwszych 15 tygodni tego roku doszło do 62 infekcji stad. Pozytywnie jest to, że w tym samym czasie w ubiegłym roku było ich dwa razy więcej, czyli 125.

Z drugiej strony w Serbii liczba ognisk wzrosła z 11 do 39, a w Mołdawii z jednego ogniska w 2022 roku do 15 obecnie. Ponadto stwierdzono po jednym wykryciu ASF u świń hodowlanych w Niemczech, Włoszech i Polsce oraz dwa na Ukrainie.

Liczne przypadki zachorowań dzików w Polsce

Do połowy kwietnia 2023 r. Polska prowadziła w niechlubnym rankingu chorób zwierzęcych dzików z 1184 wykrytymi przypadkami ASF. W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczało to wzrost liczby przypadków o około jedną trzecią. Ryzyko zarażenia świń domowych przez dziki wzrosło również we Włoszech, gdzie liczba dzików z pozytywnym wynikiem testu wzrosła z 93 do 316. Najsilniejszy względny wzrost zaobserwowano w Serbii z 32 do 152 zakażonych zwierząt.

Liczba przypadków ASF w Niemczech nieznacznie spada

W Niemczech do połowy kwietnia naliczono 532 dzików z ASF, to mniej niż 618 w tym samym okresie ubiegłego roku. W 2023 roku po raz pierwszy od lat wykryto zakażone dziki w Grecji i Czechach. Liczba zarażonych dzików w Rumunii, Łotwie, na Węgrzech i w Bułgarii nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem.