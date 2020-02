Więcej świń w Danii

Podczas gdy Dania nadal zwiększała eksport prosiąt, to sprzedaż wieprzowiny na rynek UE spadała.

W Danii rolnicy ponownie tuczą więcej świń. W związku z tym produkcja wzrośnie w tym roku.

Duńscy hodowcy świń po raz pierwszy zwiększyli swoje stada świń od jesieni 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Według duńskiej organizacji przemysłu rolno-spożywczego (L&F) 1 stycznia 2020 r. utrzymywano łącznie 12,73 miliona świń. Było to 86 tys. zwierząt, czyli o 0,7 procent więcej niż rok wcześniej. W czterech poprzednich kwartałach w porównaniu z badaniem z poprzedniego roku liczba zwierząt stale spadała.

Według L&F wyższe ceny producenta i poprawa rentowności produkcji trzody doprowadziły do umiarkowanego wzrostu stad od wiosny 2019 r. W poszczególnych kategoriach liczba prosiąt ważących mniej niż 20 kg wzrosła o 1,3 procent do 2,61 miliona w ciągu roku. Natomiast zapasy warchlaków o wadze od 20 do 50 kilogramów zmniejszyła się o 0,7 procent do 5,86 miliona sztuk. Wzrost liczby tuczników o 96 tys. sztuk, czyli 3,3 procent, do prawie trzech milionów był odpowiedzialny za ogólny wzrost pogłowia świń.

Z drugiej strony stado macior pozostało w dużej mierze niezmienione rok do roku na poziomie 1,24 miliona zwierząt. Liczba loch zaproszonych wzrosła o 1,3 procent do 785 tys., podczas gdy liczba niepokrytych loch zmniejszyła się o 1,9 procent do 459 tys. Ze względu na większą liczbę pokrytych macior i dalszy wzrost wydajności L&F spodziewa się nieco silniejszego wzrostu produkcji trzody chlewnej w Danii w drugiej połowie 2020 r.