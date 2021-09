Wielka Brytania: Brak CO2 spowalnia ubój świń

W Wielkiej Brytanii brak dwutlenku węgla prowadzi do zaległości w rzeźniach i powoduje nadmierną liczbę zwierząt na fermach trzody chlewnej. CO2 stosowany jest w rzeźniach przede wszystkim do ogłuszania zwierząt.

Jak ogłosiło brytyjskie stowarzyszenie producentów mięsa BMPA, nie tylko brak pracowników, ale również brak dwutlenku węgla (CO2) spowalnia teraz ubój świń.

Według BMPA, przyczyną niedoboru CO2 jest to, że ze względu na rosnące ceny gazu ziemnego kilka zakładów chemicznych w Europie wstrzymało produkcję nawozów, przy, których wytwarzaniu produktem ubocznym jest dwutlenek węgla. W sektorze mięsnym CO2 jest potrzebny nie tylko do ogłuszania świń w rzeźni, ale również do uszczelniania opakowań próżniowych.

Na przykład amerykańska firma CF-Industries zamknęła obecnie dwie fabryki nawozów w północnej Anglii, podając, jako powód wysokie ceny gazu.

Według BMPA, w niektórych rzeźniach może zabraknąć zapasów, CO2 w czasie krótszym niż 14 dni. Nie będzie wtedy już akceptowanie nowych dostaw zwierząt i konieczne będzie zamknięcie linii produkcyjnych. Co doprowadzi do dalszego wzrostu obsady na farmach, w których chlewnie zasiedla już zbyt dużo świń. Problemy są tak wielkie, że znawcy branży rozważają zabijanie świń na farmach.

Niedobór CO2 w rzeźniach wydaje się być na razie najbardziej problemem brytyjskim.