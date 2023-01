Po tym, jak handel zagraniczny wieprzowiną w Wielkiej Brytanii został znacznie ograniczony w ciągu ostatnich dwóch lat, między innymi z powodu Brexitu, Wielka Brytania była w stanie ponownie znacznie zwiększyć handel w zeszłym roku.

Jak podaje organizacja promocji rolnictwa i ogrodnictwa (AHDB), od stycznia do listopada 2022 r. importowano o około 11 proc. więcej wieprzowiny i produktów ubocznych, podczas gdy eksport w tym samym okresie wzrósł o około 7 proc.

Sprowadzono więcej wieprzowiny

Zgodnie z tym od stycznia do listopada 2022 r. do Wielkiej Brytanii zaimportowano 737 900 ton wieprzowiny, co oznacza wzrost o 74 400 ton, czyli 11,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ogólnie import wszystkich kategorii wieprzowiny odnotował wzrost, ale szczególnie dużym popytem cieszył się importowany boczek (+22,2 proc.) i kiełbasy (+24,5 proc.).

Tylko w listopadzie ubiegłego roku sprowadzono łącznie 70 200 ton wieprzowiny. To o 2600 ton, czyli o 3,8 proc. więcej niż w październiku 2022 r. i o 922 ton, czyli o 1,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Większość z 17 200 ton wieprzowiny importowanej z Unii Europejskiej pochodziła z Danii Duńczycy zwiększyli tym samym swoje dostawy do Wielkiej Brytanii o 14,8 proc., czyli o 2200 ton w porównaniu z poprzednim październikiem 2022 r.

Wzrósł też eksport brytyjski

W ciągu ostatniego roku do Wielkiej Brytanii nie tylko importowano więcej wieprzowiny, ale także wzrósł eksport. Od stycznia do listopada Wielka Brytania wyeksportowała 341 400 ton wieprzowiny, co oznacza wzrost o 22 500 ton, czyli 7,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. W szczególności zwiększono ilości sprowadzanego boczku i przetworzonego mięsa. Świeża i mrożona wieprzowina odnotowała niewielki spadek o 0,8 proc. (-1400 ton) rok do roku, ale stanowiła większość na poziomie 51,1 proc. całkowitego eksportu wieprzowiny.

Pod koniec ubiegłego roku wolumen eksportu w listopadzie ponownie wzrósł o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. UE stanowiła miała 45,2 procentowy udział w brytyjskim eksporcie z 13 000 ton, podczas gdy 11 100 ton wieprzowiny wyeksportowano do Chin i poza UE, co stanowiło 38,4 proc. listopadowego handlu.