Wielkopolska: Siedem gmin w strefie niebieskiej

W wyniku wystąpienia ostatniego ogniska ASF w gminie Dopiewo, część powiatu poznańskiego i szamotulskiego włączono do obszaru zagrożonego występowaniem choroby

Wczoraj opublikowano nową Decyzję KE, zmieniającą zasięg stref ASF na obszarze naszego kraju. Istotną zmianą w porównaniu z poprzednią aktualizacją jest objęcie siedmiu gmin (lub ich fragmentów) powiatu poznańskiego i szamotulskiego obszarem zagrożenia (strefa niebieska). Włączono do niego następujące obszary:

— gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim

—część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej gra­nicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnic­kiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

Decyzja ta jest wynikiem wystąpienia ogniska ASF, które pod koniec zeszłego tygodnia potwierdzono w stadzie około 10000 świń zlokalizowanym w gminie Dopiewo w powiecie poznańskim.