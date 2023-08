Jak donosi Pigprogress.net władze Wietnamu zgodziły się na komercyjne zastosowanie dwóch rodzajów przeciwko ASF. To pierwsze tego rodzaju preparaty na świecie.

O wydaniu zgody na zastosowanie szczepionek władze Wietnamu zdecydowały pod koniec lipca. Co istotne, zgoda ta może również skutkować ewentualna sprzedażą na rynki zagraniczne. Firmy produkujące preparaty zobowiązane zostały do opracowania planów produkcyjnych na rynek krajowy i zewnętrzny.

Według informacji portalu do tej pory zastosowano około 650 tys. dawek szczepionki testowanych w 40 prowincjach Wietnamu. Badania wskazały, że skuteczność preparatu wynosi około 95 proc. W związku z tym zdecydowano, że kwalifikują się one do powszechnego stosowania.

Szczepionki przeciw ASF testowane są także na Filipinach.

Szczepionka przeciw ASF w UE?

Pamiętajmy, że sam fakt opracowania szczepionki przeciw ASF nie ratuje jeszcze unijnych producentów przed pomorem. Władze UE sceptycznie podchodzą do kwestii zastosowania tego rodzaju szczepień. Podstawowym warunkiem jest to, że preparat musi mieć charakter różnicujący, co pozwoliłoby odróżnić zwierzęta zaszczepione od chorych.