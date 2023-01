Jak czytamy w podsumowaniu roku przygotowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, rok 2022 był czasem zapaści na rynku trzody chlewnej. O skali kryzysu świadczy to, że przez wiele miesięcy hodowcy dokładali do jednego tucznika średnio 100 zł.

Ze względu na ASF i zawirowania rynkowe, od początku 2021 roku z mapy Polski zniknęło około 45 tys. gospodarstw

W przygotowanej analizie eksperci Wielkopolskiej Izby Rolniczej podsumowują rok 2022 na rynku trzody chlewnej. Był on dla producentów trzody chlewnej bardzo trudnym czasem. Aktualnie wszyscy z niepokojem przyglądają się coraz to trudniejszej sytuacji rynkowej. Według analiz Izby i notowań obserwowany jest spadek rentowności przez co producenci trzody znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Jaki był rok 2022?

„Rok 2022 rozpoczęliśmy cenami skupu tucznika (netto) w wadze żywej w wysokości 4,29 zł/kg. Takie ceny, a nawet niższe (3,86 zł/kg w połowie lutego) utrzymywały się do końca lutego 2022. Sytuacja poprawiła się nieco w marcu gdzie trwał „rajd” podwyżek i zakłady oferowały ceny na poziomie 6,50 zł/kg. Od marca do sierpnia ceny utrzymywały się na średnim poziomie między 6,50, a 6,80 zł/kg. Od połowy sierpnia ceny w skupach sięgały „siódemki” z przodu ze względu na niską podaż i ożywiony popyt na wieprzowinę. Obecnie jesteśmy w okresie, który charakteryzuje się mniejszą aktywnością handlową i cena w skupach oscyluje na poziomie 7,31 zł/kg – czytamy w analizie ekspertów WIR.