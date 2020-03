WIR: Podejmowane działania niewystarczające dla powstrzymania wirusa ASF

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski, wystosował do Ministra Rolnictwa pismo z propozycjami rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się ASF.

Jak czytamy w liście, Wielkopolska Izba Rolnicza zauważa i docenia już podjęte działania po stwierdzeniu pierwszych przypadków ASF na zachodzie Polski - budowę płotów, zamknięcie przejść dla zwierząt przy drogach ekspresowych, odstrzał sanitarny. Dotychczasowe metody walki z ASF, w tym fakt wystąpienia pierwszego w tym roku ogniska ASF na dużej fermie trzody w Niedoradzu, przy granicy z woj. wielkopolskim, każą jednak wnioskować, że działania te są niewystarczające dla powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa ASF – uważa wielkopolski samorząd, proponując jednocześnie nowe rozwiązania.

W opinii WIR, dziki ze stref niebieskiej, czerwonej i żółtej po odstrzale bezwzględnie i bez zwłoki należy utylizować, bez pobierania prób i przechowywania tusz w chłodniach. To generuje bowiem niepotrzebne koszty, a mała pojemność chłodni wydłuża czas depopulacji dzików na zagrożonym terenie. „Nie widzimy powodu, dla którego dziki ze stref miały by być traktowane inaczej, niż świnie hodowlane, znajdujące się w ognisku i strefie niebieskiej (wybijanie i utylizowanie wszystkich sztuk)” – argumentują rolnicy.

Zdaniem izby, właścicielom i dzierżawcom nieruchomości rolnej oraz myśliwym należy zezwolić na budowanie odłowni dzików, które winny być likwidowane i zutylizowane. „Koszty związane z eliminacją wirusa ASF ze środowiska musi ponieść Skarb Państwa jako właściciel zwierzyny. Kosztami walki z ASF nie może być obarczony tylko rolnik.” – zaznacza przy tym wielkopolski samorząd rolniczy.

„Należy stanowczo stwierdzić, że stosowanie samej bioasekuracji bez maksymalnej eliminacji wektorów wirusa ze środowiska, jest niedostatecznie skuteczne. Chory dzik w środowisku, to prosta droga do ogniska choroby w chlewni. Płoty, zamykanie przejść przy drogach itp., tylko spowalniają migracje i tempo epidemii, ale jej nie zapobiegają, nie zatrzymują. Jedyną skuteczną metodą walki z ASF, która ma szanse być zakończona sukcesem jest całkowita depopulacja dzików w strefach oraz maksymalne ograniczenie dzików na pozostałym terenie. Przykład Czech jest dowodem na to, że walka z ASF może być skuteczna i zakończyć się powodzeniem.” – czytamy w stanowisku WIR.

Proponowane rozwiązania zdaniem Piotra Walkowskiego, prezesa WIR, stanowią pakiet rozwiązań, który umożliwi szersze spektrum walki z ASF, szczególnie w trudnym dla całego kraju czasie pandemii, która odbija się również na kondycji rolnictwa.