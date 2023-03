Sytuacja na rynku mięsnym jest napięta. Z jednej strony mamy górkę cenową i w bliższej perspektywie Święta Wielkanocne oraz sezon grillowy, ale w nieco dalszej – naturalny spadek cen i ograniczenia eksportowe.

O obecnej sytuacji na rynku mięsnym, a także o perspektywach na przyszłość i planach odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce rozmawialiśmy z Witoldem Choińskim, prezesem zarządu związku Polskie Mięso podczas konferencji prasowej inaugurującej V edycję kampanii „Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Polskie mięso karmi zmysły”.

Farmer.pl: Jak można podsumować obecną sytuację na rynku trzody chlewnej?

Witold Choiński, prezesem zarządu związku Polskie Mięso: Mimo iż w obecnej niepewnej sytuacji trudno przewidzieć, co wydarzy się za miesiąc, to myślę jednak, że drastyczny wzrost cen detalicznych jest już za nami. Powinna nastąpić stabilizacja rynku, choć ubojnie dalej działają na granicy albo poniżej progu opłacalności. Zatem to sieci handlowe powinny podzielić się z ubojniami zyskiem, aby nie doszło do dalszego i nieakceptowalnego już przez konsumentów wzrostu cen.

Miniony rok był trudnym okresem dla producentów trzody chlewnej i sektora wieprzowiny. Branża wychodziła z kryzysu po pandemii COVID-19. Wojna w Ukrainie doprowadziła do wzrostu cen nośników energii, które miały duże przełożenie na opłacalność produkcji. Dodatkowymi czynnikami, z którymi boryka się branża, są ogniska afrykańskiego pomoru świń. Te negatywne czynniki rynkowe wspólnie doprowadziły do rekordowego spadku całkowitego pogłowia świń i macior. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku trzody chlewnej, jak i wyzwania, można wywnioskować, że wciąż wiele ważnych kwestii wymaga zmian, dzięki którym produkcja trzody chlewnej w Polsce rzeczywiście będzie mogła się rozwijać.

Farmer.pl: Jakie wyzwania stoją przed branżą w najbliższej przyszłości?

Witold Choiński, prezesem zarządu związku Polskie Mięso: Niezależnie od tego, co się będzie działo na rynku, chcemy iść w kierunku odbudowy stada trzody chlewnej w Polsce. Priorytetem jest opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju branży, która powinna znieść najważniejsze bariery rozwoju produkcji trzody chlewnej. Do najważniejszych zaliczyć można liberalizację prawa budowlanego w zakresie inwestycji w produkcję świń oraz kompartmentalizację ASF. Strategia powinna zakładać przed wszystkim odbudowę pogłowia prosiąt, a co za tym idzie również loch. Z tego, co wiem, Ministerstwo Rolnictwa zamierza utrzymać dofinansowanie do loch, tzw. program Locha+, co w ostatnich miesiącach skutecznie zatrzymało spadek ich pogłowia. Kolejna kwestia to przede wszystkim zapewnienie opłacalności produkcji. Należy pracować nad obniżeniem kosztów, a to dzisiaj oznacza przede wszystkim obniżenie kosztów energii, ponieważ gaz i prąd generują największe koszty w produkcji.

Kolejne wyzwanie to walka z ASF. Dzisiaj już widać efekty dotychczasowych działań, bo jest coraz mniej ognisk. Trzeba przeanalizować, co można jeszcze lepiej zrobić, żeby nie wrócić do tej ilości ognisk, które mieliśmy. ASF powoduje ograniczenie rynków zbytu, w tym również tych najważniejszych, jak Chiny. Bez eksportu na ważne rynki trzecie nie odbudujemy pogłowia świń. Obecnie, wobec malejącej eksportu do Chin eksporterzy z UE zdywersyfikowali kierunki eksportu. Jednak te alternatywne rynki, głównie azjatyckie, nie są w stanie zrekompensować utraconych ilości wysyłanych do Chin. Polska jest od 2014 r. pod wpływem ASF i hodowla upada.

Istotnym elementem całej strategii będzie również postawienie na środowisko, m.in. ma odnawialne źródła energii, np. w postaci biogazowni, które wesprą producentów i mogą wpłynąć na opłacalność produkcji.