Włochy: Przybywa ognisk ASF, władze budują ogrodzenia

Sytuacja epizootyczna związana z występowaniem ASF we Włoszech stale się pogarsza. Do tej pory potwierdzono już 46 ognisk choroby. Władze kraju zdecydowały się na budowę ogrodzeń wzdłuż autostrad mające zahamować migrację dzików.

Jak donosi portal Pigprogress, zgodnie z najnowszymi danymi na terenie Włoch potwierdzono już 46 ognisk ASF dzików. 25 wystąpiło w należącej do Piemontu prowincji Alessandria, 21 zaś w prowincji Genua należącej administracyjnie do regionu Liguria. Tygodniowo w tej części kraju potwierdzane jest kilka nowych zachorowań.

Pocieszeniem zdaje się być fakt, że obszar występowania choroby jak na razie nie powiększa się znacząco. Chorobę potwierdzono na terenie o rozpiętości ok 27 km ze wschodu na zachód, oraz ok. 30 km z północy na południe.

Władze budują ogrodzenia i planują odstrzał dzików

W celu opanowania epizootii, władze włoskie postanowiły stworzyć bariery dla dzików równolegle do autostrad A7 i A26, biegnących z północy na południe. W ten sposób strefa zagrożenia może zostać odgrodzona – po zakończeniu projektu, który obejmie 116 km bariery dla dzików. Zgodnie z planem całe ogrodzenie będzie musiało być gotowe do końca lata 2022 roku. Inwestycja ma kosztować ok. 12 milionów Euro.

To wszystko jest częścią planu rozpoczęcia odstrzału dużej liczby dzików na tym obszarze. Włoska gazeta La Stampa poinformowała, że ​​myśliwi i psy będą musieli wykonać zadanie wytępienia około 80% populacji dzików. W tym celu na terenie kontrolnym przewiduje się zastosowanie polowań nocnych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych.