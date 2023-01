Włoski rząd zezwolił na polowanie na dzikie zwierzęta, takie jak dziki, na obszarach miejskich. Izba Deputowanych w Rzymie zdecydowała o odpowiedniej poprawce w trakcie uchwalania budżetu na 2023 r.

Według francuskiego dziennika "Le Monde", licencjonowani i przeszkoleni myśliwi mogą odstrzeliwać zwierzęta na obrzeżach miast w przypadku wzrostu pogłowia, który zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Mięso może być spożywane po przeprowadzeniu kontroli przez sanepid.

Głównym tego powodem jest rosnąca populacja dzików w dużych miastach takich jak Rzym. Włoskie stowarzyszenie rolników Coldiretti z zadowoleniem przyjmuje ten środek. Według stowarzyszenia łączna liczba dzików we Włoszech to 2,3 mln sztuk. Stanowią one obecnie zagrożenie dla zdrowia, pracy i bezpieczeństwa Włochów – powiedział podczas debaty w Izbie Deputowanych szef Coldiretti, Ettore Prandini.

Stada zbliżają się coraz bardziej do domów i szkół, trafiają do parków, niszcząc uprawy, atakując zwierzęta, oblegając budynki inwentarskie, powodując wypadki drogowe oraz grzebiąc w śmieciach z oczywistym zagrożeniem dla zdrowia – skarżył się Prandini. Według badania zleconego przez Coldiretti instytutowi badawczemu Ixè, we Włoszech, co 48 godzin dochodzi do incydentu z udziałem dzika.

Opozycja i organizacje ekologiczne odrzuciły zmianę przepisów łowieckich. Rzecznik włoskich Zielonych Angelo Bonelli zapowiedział sprzeciw na szczeblu krajowym i skargę do Unii Europejskiej.