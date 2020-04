Włókno na wagę złota

Spośród wszystkich najważniejszych składników paszy żaden nie budzi chyba tak dużych kontrowersji, jak włókno. Przyjrzyjmy się zatem roli i źródłom tego składnika w diecie świń.

Temat zawartości włókna w paszach dla trzody chlewnej od lat budzi wiele kontrowersji. Jedni najchętniej ograniczaliby jego zawartość w składzie mieszanki do minimum, obarczając ten składnik winą choćby za kiepskie wykorzystanie paszy. Dla innych wysoki poziom włókna w mieszance zdaje się być panaceum na wszelkie problemy zdrowotne pojawiające się w stadzie. Niestety, ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Włókno jest nieodłącznym składnikiem diety świń, jednak zarówno jego nadmiar, jak i niedobór może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Co więcej, nie do końca obojętne jest źródło pochodzenia tegoż włókna. W poniższym artykule weźmiemy zatem pod lupę właściwości wspomnianego składnika. Zanim jednak omówimy jego rolę i źródła w diecie świń, warto odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czym tak naprawdę jest włókno?

Na powyższe pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Funkcjonuje bowiem kilka definicji włókna różniących się nieco od siebie. Różnice w terminologii wynikają przede wszystkim z rodzaju zastosowanych technik analitycznych. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że mianem włókna określamy te składniki paszy, które nie są trawione przez endogenne enzymy przewodu pokarmowego zwierząt. Co istotne, włókno zawierają tylko pasze pochodzenia roślinnego. Są to głównie składniki ścian komórkowych roślin (celulozy, hemicelulozy, ligniny). Jest to tak zwane włókno surowe. Oprócz niego w paszoznawstwie funkcjonuje również pojęcie włókna pokarmowego. Jest ono szersze niż wspomniane wyżej włókno surowe. Oprócz wymienionych wcześniej substancji w skład włókna pokarmowego wchodzą również inne polisacharydy, takie jak beta-glukany, arabinoksylany, tzw. skrobia oporna (czyli taka, która nie jest rozkładana w jelicie cienkim zwierząt), pektyny, a także związki z innych grup chemicznych, takie jak kutyna i suberyna (pochodne tłuszczowców) czy krzemionka będąca związkiem nieorganicznym.

Rola włókna

Po tej krótkiej dawce teorii warto zastanowić się, jaka jest rola włókna w organizmie zwierząt. Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się po lekturze pierwszej części artykułu, jest to, że skoro włókno nie jest trawione przez enzymy przewodu pokarmowego świń, nie należy go traktować jako źródła energii dla zwierząt. Jest to jednak sporym uproszczeniem. O ile bowiem przewód pokarmowy młodych świń rzeczywiście słabo radzi sobie z przetworzeniem składników włókna na przydatne organizmowi związki, to już w przypadku starszych zwierząt – szczególnie loch i knurów, możliwe jest częściowe odzyskanie obecnej w włóknie energii. Wszystko za sprawą mikroflory jelita grubego, która jest w stanie w pewnym stopniu strawić obecne w włóknie związki. W efekcie tego procesu powstają krótkołańcuchowe (lotne) kwasy tłuszczowe, które mogą być wykorzystane przez organizm. Mamy tu zatem pewną analogię do funkcjonowania przewodu pokarmowego przeżuwaczy.

Nie zmienia to jednak faktu, że podstawową rolą włókna nie jest dostarczenie zwierzętom substancji odżywczych wykorzystywanych w metabolizmie organizmu. Jego główną funkcją jest natomiast zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego świń.

Odbywa się to na kilka sposobów. Po pierwsze, część frakcji włókna w kontakcie z wodą silnie pęcznieje. Tym samym intensywniej wypełnia przewód pokarmowy świń, dając im uczucie sytości. Cecha ta ma szczególnie korzystne znaczenie w żywieniu loch prośnych czy knurów, kiedy to naszym celem jest ograniczenie podaży energii i białka w dawce pokarmowej. Z jednej strony zastosowanie wysokich dawek włókna ogranicza apetyt zwierząt, z drugiej zaś pozwala niejako „rozcieńczyć” mieszankę, przez co w tej samej masie paszy znajduje się mniej składników odżywczych. Właściwość ta jest również pożądana w żywieniu zwierząt młodych – prosiąt i warchlaków. Poprzez zapewnienie uczucia sytości przeciwdziałamy zbyt dużemu pobraniu pasz przez zwierzęta, które może być bezpośrednią przyczyną choroby obrzękowej. Wysoki poziom włókna w paszy ogranicza też ryzyko agresji czy kanibalizmu: nie czując głodu, świnie są bowiem spokojniejsze i mniej skłonne do ataków. Niestety, ta cecha włókna niesie ze sobą także ograniczenie stosowania włókna w przypadku innych grup zwierząt. Żywiąc wszak tuczniki czy lochy karmiące, zależy nam na tym, by pobrały one jak najwięcej paszy, gdyż przełoży się to na wyższe przyrosty czy wydajniejszą laktację.

Drugą ważną cechą włókna jest pobudzanie perystaltyki przewodu pokarmowego. Właściwość ta ma szczególnie duże znaczenie w żywieniu loch w okresie okołoporodowym. W tym czasie fizjologiczne jest bowiem występowanie zaparć, które stanowią prostą drogę do występowania bezmleczności poporodowej, zapaleń wymienia czy stanów zapalnych dróg rodnych (syndrom MMA). Poprzez wspomaganie pracy jelit, optymalny poziom włókna w paszy ogranicza ryzyko występowania zaparć, a co za tym idzie – także wspomnianych dolegliwości.

Mówiąc o roli włókna w paszy, nie można także zapomnieć o właściwościach prebiotycznych niektórych składników tej frakcji. Ukierunkowują one bowiem procesy wewnątrz przewodu pokarmowego na fermentację mlekową. Odpowiednia zawartość włókna sprzyja zatem rozwojowi drobnoustrojów symbiotycznych, których wzrost ogranicza populację mikroflory patogennej. Zapewniając zwierzętom optymalny poziom włókna, przeciwdziałamy zatem tak powszechnym zwłaszcza u młodych zwierząt biegunkom.

Warto nadmienić, że nadmiar włókna w mieszance może zwiększyć lepkość treści przewodu pokarmowego oraz przyspieszyć jej przepływ przez jelita. W bezpośredni sposób przekłada się na gorszą strawność składników pokarmowych i spadek wykorzystania paszy przez zwierzęta. Z drugiej jednak strony optymalny poziom włókna wzmaga produkcję endogennych enzymów trawiennych przez przewód pokarmowy, co korzystnie wpływa na strawność paszy.

W powyższych akapitach kilkukrotnie użyto terminu „optymalny poziom włókna”. No właśnie, optymalny, czyli jaki? Nie ma na to pytanie jednej uniwersalnej odpowiedzi, wszystko zależy bowiem od wieku zwierząt. Zapotrzebowanie na włókno inne będzie w przypadku prosiąt, inne w przypadku tuczników, zaś jeszcze inne u poszczególnych grup macior. Generalnie można przyjąć, że zapotrzebowanie na włókno rośnie wraz z wiekiem zwierząt. Wyjątkiem są tu jednak lochy w laktacji, których potrzeby są niższe niż w przypadku macior prośnych. Zalecenia dotyczące zapotrzebowania poszczególnych grup technologicznych świń na włókno zamieszczamy na wykresie 1.

Skąd brać włókno?

Wiedząc już, czym jest włókno i jaką rolę pełni w organizmie zwierzęcym, należy zastanowić się nad jego źródłami w diecie trzody chlewnej. Jak napisaliśmy we wstępie, włókno jest składnikiem charakterystycznym dla pasz roślinnych. Niemal wszystkich, choć zdarzają się tu wyjątki. Włókna nie zawierają choćby roślinne oleje paszowe. Zawartość włókna w powszechnie stosowanych paszach jest jednak bardzo zmienna i zależy przede wszystkim od gatunku roślin, z jakich wyprodukowano daną paszę, oraz ewentualnej obróbki technologicznej, jakiej komponent został poddany.

Powszechnie stosowane w żywieniu świń zboża paszowe w przypadku większości grup trzody nie stanowią wystarczającego źródła włókna zawierają one od 2,3 do 4,5 proc. omawianego składnika. Wyjątek stanowi owies, który w swoim składzie zawiera blisko 9 proc. włókna. Zwłaszcza w żywieniu stada podstawowego to właśnie to zboże warto stosować jako uzupełnienie jego poziomu. Bogatym źródłem włókna są także pasze rzepakowe – śruta rzepakowa zawiera ponad 11 proc. włókna, minimalnie uboższy w ten składnik jest zaś makuch rzepakowy. Stosowana powszechnie w żywieniu świń śruta sojowa zawiera w swoim składzie średnio 4 proc. włókna. Zawartość włókna w najczęściej stosowanych w żywieniu trzody paszach przedstawiliśmy na wykresie 2.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w żywieniu macior i knurów, zawartość włókna w komponentach energetycznych i białkowych stosowanych w paszy nie pokrywa zapotrzebowania zwierząt. Tu pojawia się zatem konieczność wykorzystania surowców stanowiących uzupełnienie jego poziomu. W dawnym systemie żywienia włókno uzupełniano przede wszystkim poprzez zadawanie zwierzętom pasz objętościowych – zielonek, roślin okopowych czy kiszonek. W dzisiejszym chowie takie rozwiązanie byłoby pracochłonne i spotkać je możemy z reguły tylko w chowie półekstensywnym. Niekiedy postuluje się wprawdzie dodatek np. suszu z zielonek, jednak to z kolei jest rozwiązaniem dość kosztownym.

Jednym ze sposobów na uzupełnienie włókna w paszy jest wykorzystanie otrąb pszennych (rzadziej żytnich). Zawierają one w swoim składzie blisko 10 proc. włókna, a także kilkanaście procent białka ogólnego. Od lat postuluje się jednak rezygnację z zastosowania otrąb w żywieniu świń: w ich skład wchodzi głównie okrywa owocowo-nasienna ziarniaków, w której gromadzą się mikotoksyny będące metabolitami porażającymi ziarno grzybów pleśniowych. Oznacza to, że koncentracja tychże toksyn w otrębach może być znacznie wyższa niż w samym ziarnie. Zatrucia mikotoksynami mogą być przyczyną między innymi uszkodzeń narządów wewnętrznych czy zaburzeń rozrodu. Lepiej więc poszukać innego źródła włókna, jeżeli zaś koniecznie chcemy stosować otręby w paszach dla świń, nie zapomnijmy o równoległym zastosowaniu preparatów wiążących mikotoksyny.

W ostatnim czasie popularność zyskuje również wykorzystanie łuski sojowej pozyskiwanej podczas procesu obróbki nasion tej rośliny. Zawiera ona w swoim składzie przeciętnie 37-40 proc. włókna. Z jednej strony zaletą tego komponentu jest to, że jak zapewniają producenci, jest on poddany obróbce cieplnej zapewniającej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Pamiętajmy jednak, że wysoka temperatura nie neutralizuje mikotoksyn, co sprawia, że zastosowanie łuski sojowej analogicznie jak w przypadku otrąb może być problematyczne.

A może koncentrat włókna?

Wartościową alternatywą dla tradycyjnych źródeł omawianego składnika są przemysłowe koncentraty włókna oferowane przez niektóre firmy paszowe. Od lat na rynku dostępne są preparaty wyprodukowane na bazie włókna drzewnego. Wśród najpopularniejszych produktów warto wymienić chociażby oferowany przez firmę LNB Lonocel, Arbocel produkowany przez firmę JRS, czy Cellusan 70 (Sano). Tego typu produkty zawierają w swoim składzie przeciętnie ok. 70 proc. włókna. Nie będziemy podawać rekomendowanego przez producentów dawkowania koncentratów, nie ma to bowiem większego sensu – decydując o udziale koncentratu włókna w paszy, nie powinniśmy kierować się bowiem konkretnymi poziomami, ale zawartością włókna w pozostałych składnikach mieszanki. Koncentrat ma być jedynie uzupełnieniem tego składnika. Koszt zakupu wspomnianych koncentratów wynosi zwykle 3-4 zł brutto za kilogram.

Zalety opisanych wyżej produktów to przede wszystkim czystość mikrobiologiczna oraz brak mikotoksyn. Dzięki temu możemy je bezpiecznie stosować w żywieniu wszystkich grup produkcyjnych trzody chlewnej bez obaw o pogorszenie kondycji zwierząt. Niski koszt jednostkowy i dawkowanie na poziomie maksymalnie kilku procent składu paszy nie wygenerują nam ponadto większych kosztów. A zapewniając zwierzętom optymalne zaopatrzenie w włókno, możemy być spokojni o prawidłowe funkcjonowanie ich przewodu pokarmowego.