Opracowanie szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) jest przedmiotem badań w kilku krajach. Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH), pojawią się jednak związane z tym nowe zagrożenia.

Obecnie w kilku krajach trwają prace nad opracowaniem skutecznej szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Ostatnie doniesienia o zatwierdzaniu lub testowaniu zmodyfikowanych żywych szczepionek w niektórych stanach wzbudziły nadzieje na nowe, skuteczne sposoby zwalczania chorób zwierzęcych.

Należy udowodnić skuteczność i bezpieczeństwo nowych szczepionek

WOAH podkreśliła obecnie, że można stosować wyłącznie wysokiej jakości szczepionki przeciwko ASF, o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie. Musiałyby one również podlegać oficjalnej ocenie i zatwierdzeniu zgodnie z międzynarodowymi standardami WOAH. Stosowanie szczepionek gorszej jakości może nie zapewnić ochrony przed ASF i stwarza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów szczepionkowych, które mogą prowadzić do ostrych lub przewlekłych chorób, wyjaśniło WOAH. Ponadto wirusy szczepionkowe mogą również rekombinować ze szczepami terenowymi, tworząc nowe szczepy, które wymykają się wykryciu i prowadzą do ostrych, przewlekłych i trwałych infekcji ASF w gospodarstwach.

Samo szczepienie nie wystarczy

WOAH zaleca również, aby szczepienie przeciwko ASF nie było jedynym sposobem zwalczania tej choroby. Niezależnie od skuteczności szczepionki programy szczepień należy realizować wyłącznie w ramach kompleksowej strategii zapobiegania i kontroli. W żadnym wypadku nie należy zaniedbywać innych ważnych środków, takich jak ścisła ochrona biologiczna lub kontrola importu lub przemieszczania. Jeśli podaje się szczepienie, powinno to stanowić część dobrze zaprojektowanego i kompleksowego programu, zaleca WOAH. Powinno to również obejmować środki monitorowania po szczepieniu i strategię wyjścia.

WOAH monitoruje postępy w pracach dotyczących szczepionki przeciwko ASF

Przekonana o wartości dodanej, jaką stanowi międzynarodowe uznanie wysokiej jakości szczepionek, WOAH monitoruje postępy kilku kandydatów na szczepionki przeciwko ASF na różnych etapach rozwoju. Organizacja zauważyła, że ​​w raporcie Komisji ds. Standardów Biologicznych we wrześniu 2023 r. zaproponowano nowy projekt standardu dotyczącego produkcji bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko ASF. WOAH zaprosiła swoich członków i producentów szczepionek do rozważenia tego projektu standardu podczas opracowywania i oceny szczepionek przeciwko ASF w celu zatwierdzenia oraz do przedstawienia swoich komentarzy.