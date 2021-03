Wschodnia Wielkopolska uwolniona z niebieskiej strefy

Ostatnia decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej zniosła strefę niebieską wyznaczoną w gminach powiatu kaliskiego, pleszewskiego i konińskiego. Strefę zniesiono także w innych częściach kraju. Niestety są również złe wiadomości.

Najnowsze decyzja KE zniosła strefę niebieską z obszaru zachodniej Wielkopolski, a także z części gmin województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego

Ponadto obszar kilkunastu gmina północnego Mazowsza przeniesiono z strefy czerwonej do żółtej

Niestety są i złe wiadomości - poszerzył się zasięg obszaru zagrożenia w województwie lubuskim, a w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego rozszerzono strefę czerwoną

Ostatnia decyzja wykonawcza KE wprowadziła spore zmiany w zasięgu występowania stref bioasekuracji w naszym kraju. Większość z nich jest korzystna z punktu widzenia producentów trzody, niemniej nie brakuje też złych widomości. Do pozytywów należy zaliczyć przede wszystkim likwidację niebieskiej strefy wyznaczonej wokół dwóch ognisk ASF, które we wrześniu potwierdzono w powiecie kaliskim. Oznacza to, że w Wielkopolsce pozostała już tylko jedna strefa niebieska, obejmująca swoim zasięgiem cztery gminy w zachodniej części regionu. Ma to związek z ogniskami ASF w stadach trzody chlewnej, które wystąpiły latem zeszłego roku w powiecie nowotomyskim.

Obszar zagrożenia zniesiono także w części gmin województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Dobrą wiadomością jest także zniesienie stref czerwonych z obszaru kilkunastu gmina na północnym Mazowszu, co wiąże się z faktem, że od dawna na tym terenie nie notowano ASF dzików.

Niestety w efekcie niedawnego ogniska ASF na dużej fermie świń w powiecie świebodzińskim, okolice wokół zakażonego gospodarstwa włączono do strefy niebieskiej. Negatywną wiadomością jest również poszerzenie strefy czerwonej w południowo – zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W myśl ostatniej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, w zakresie regionalizacji ASF w Polsce pojawiły się następujące zmiany:

Ze strefy czerwonej do niebieskiej przeniesiono:

- Powiat świebodziński (część gminy Lubrza położoną na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Świebodzin położoną na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2)

Ze strefy żółtej do czerwonej przeniesiono:

- powiat iławski (miasto Iława, część gminy wiejskiej Iława położoną na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy)

- powiat nowomiejski (część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim)

Ze strefy niebieskiej do żółtej przeniesiono:

- powiat pleszewski (gminy Pleszew, Czermin, Gołuchów, Gizałki, Chocz)

- powiat koniński (gmina Grodziec)

- powiat kaliski (gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków)

Ze strefy niebieskiej do czerwonej przeniesiono:

- powiat bartoszycki (miasto i gmina Bartoszyce, gmina Bisztynek)

- powiat olsztyński (gmina Jeziorany)

- powiat lubartowski (miasto i gmina Lubartów)

- powiat chełmski (gminy Dorohusk, Żmudź, Kamień, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice)

- powiat zamojski (miasto i gmina Zamość, gminy Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość)

Ze strefy czerwonej do żółtej przeniesiono:

- powiat płoński (miasto i gmina Raciąż, gminy Baboszewo i Dzierzążnia)

- powiat płocki (gminy Staroźreby i Bulkowo)

- powiat mławski (gminy Wiśniewo i Stupsk)

- powiat ciechanowski (gmina Grudusk)

- powiat pułtuski (gminy Świercze, Winnica i Pokrzywnica)

