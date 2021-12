Wsparcie dla producentów trzody potrzebne, ale spóźnione

Zdaniem Karola Łakomego, producenta warchlaków z Wielkopolski, pomoc dla posiadaczy loch zdecydowanie jest potrzebna, jednak wielu rolników nie doczekało lub nie doczeka wejścia jej w życie. W rozmowie z „Farmerem” rolnik mówi także o bieżącej kondycji branży.

Wczorajsza informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planach wprowadzenie wsparcia dla rolników utrzymujących lochy wzbudziła spore zainteresowanie branży, czego dowodem są choćby intensywne dyskusje w mediach społecznościowych, czy w komentarzach pod naszym artykułem na ten temat.

Płatności do loch - producenci nie doczekali pomocy

O zdanie zapytaliśmy osoby najbardziej zainteresowanej tym tematem, czyli producenta prosiąt. Karol Łakomy z województwa wielkopolskiego prowadzi fermę o obsadzie 300 loch wyspecjalizowaną w produkcji warchlaka. Jego zdaniem pomoc jest jak najbardziej potrzebna:

- Dobrze że ktoś w końcu dostrzegł problem. Dobrze, że zaczyna się myśleć o tym, że to ostatni moment na uratowanie produkcji trzody chlewnej w Polsce. Dobrze też, że program ten skierowany jest do rolników utrzymujących lochy, gdyż to oni są fundamentem polskiej produkcji. Niestety pojawia się tu też kilka obaw i zastrzeżeń. Pierwszą z nich jest to, że program ten jest zdecydowanie spóźniony. Wielu rolników albo już zlikwidowało stada, albo właśnie jest na etapie ich likwidacji. Program wsparcia powinien być wprowadzony dużo, dużo wcześniej – mówi rolnik.

Jak dodaje, wiele niejasności budzą także zasady przyznawania pomocy:

- Padło hasło, że pomoc trafi do rolników utrzymujących lochy, ale czy nie będzie ona kwestionowana choćby w razie uchybień w zakresie bioasekuracji? Czy cały program nie skończy się na szukaniu pretekstów do odmowy wypłaty pomocy? Obawiam się również, że więksi producenci będą w sposób sztuczny dzielić stada, po to by otrzymać odszkodowanie. Należy doprecyzować zasady pomocy tak, aby uniemożliwić takie postępowanie – mówi rolnik.

Jak mówi rolnik, jednorazowa pomoc niewiele zmieni w kondycji branży – potrzebne jest tutaj długotrwałe wsparcie które pozwoli producentom przetrzymać kryzys.

Ceny warchlaków skłaniają do rezygnacji z chowu loch

W rozmowie z naszą redakcją rolnik odniósł się również do kondycji producentów warchlaków:

- Patrząc na ceny sprzedaży warchlaka, a ceny zbóż paszowych to nikt kto nie musi nie będzie zajmował się produkcją zwierząt do tuczu. Część rolników całkowicie rezygnuje z chowu trzody chlewnej, część zaś albo przestawia się na tucz w cyklu otwartym, albo na tucz kontraktowy. Dochodzi do tego, że produkcja warchlaków powoli umiera. Jeszcze pół roku temu aby zaspokoić zainteresowanie odbiorców musiałbym mieć 3 razy taką fermę jaką posiadam. Teraz z dawnych klientów została mi praktycznie dwójka. Na chwilę obecną dajemy radę sprzedać wyprodukowane warchlaki, ewentualnie część z nich tuczymy, widać jednak że jest coraz gorzej. Na razie nie ograniczam wielkości stada, licząc na to że sytuacja w końcu się poprawi. Ratuje mnie wielokierunkowość gospodarstwa – oprócz chowu trzody zajmuje się także produkcją mleka i opasem bydła, jest zatem z czego pokryć straty związane z chowem trzody. Jednak czy o to w tej produkcji chodzi? – pyta rolnik.