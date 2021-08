Współpraca z siecią handlową - stabilna, ale czy nadal opłacalna?

Hodowcy świń rasy puławskiej z Lubelszczyzny już od lat współpracują z siecią handlową Auchan. Jak podkreślają rolnicy, ta kooperacja pozwoliła utrzymać hodowlę w sytuacjach kryzysowych, czyli przede wszystkim ograniczeń wynikających ze stref ASF i kontynuować sprzedaż na przyzwoitym poziomie cenowym. Jednak dziś, ceny rynkowe trzody są tak niskie, że i sprzedaż świń z tzw. bonusem cenowym przestaje być opłacalna.

Współpraca hodowców z Auchan Polska rozpoczęła się w 2010 r. poprzez działania PZHiPTCh „POLSUS” oraz POLSUS-AGRO Sp. z o.o. Bazowała na organizacji dostaw czystorasowych świń puławskich jako surowca do sprzedaży w sieci sklepów Auchan w Polsce tzw. „wieprzowiny wiejskiej”, czyli świeżego, paczkowanego mięsa o wyjątkowych walorach smakowych i kulinarnych.

Kooperacja trwa nadal, mimo przeciwności, które dotykają krajową hodowlę, chociażby w postaci szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jednak i w tym dziale produkcji wieprzowiny opłacalność spada.

Jak wyjaśnia Andrzej Kołtun, jeden z hodowców z Lubelszczyzny - Mam stado 22 loch w cyklu zamkniętym, sprzedajemy wszystko do Auchan. Byłbym zadowolony jakby była lepsza cena, 10-15 proc. więcej od średniej krajowej w danym tygodniu, to nadal jesteśmy w plecy.

Z kolei Łukasz Niedziela, wspomina fakt, że ta współpraca pozwoliła utrzymać działalność w momencie wprowadzenia strefy czerwonej ASF (dawnej niebieskiej ASF).

Hodowca wspomina sprzedaż ze strefy ASF - Jedynym mankamentem było to, że byliśmy zatrzymani na te 40 dni jak pojawiło się ognisko ASF w odległości 10 km od miejsca naszego zamieszkania. Jeżeli dalej będziemy współpracować z siecią, a dalej na to się zapowiada, to będzie „okej”. Tylko cena ogólnopolska jest niska i w tej chwili bazujemy na granicy opłacalności. Mamy premię w granicach 15 proc. od ceny ogólnopolskiej. Przy żywieniu nonGMO, to praktycznie też wychodzimy na zero. Liczymy na to, że ta cena się zmieni - mówi.