Wydłuża się lista problemów branży mięsnej

Dzisiaj, podczas webinaru „Jak koronawirus wpłyną na branżę mięsną” Tomasz Parzybut wiceprezes organizacji Wieprz Polski, jasno podkreślił, że branża musi sobie radzić nie tylko z koronawirusem, ale i z afrykańskim pomorem świń, który w tym roku mocno uderzył w strategiczny region kraju.

Po ostatnich wydarzeniach, związanych z szerzeniem się ASF w populacji dzików na zachodzie kraju i dwóch ogniskach choroby, odnotowanych w towarowych fermach, pojawiają się głosy płynące z Niemiec i Holandii o możliwym wsparciu Polaków w walce z pomorem. – Jest to zrozumiałe, zarówno Niemcy i Holendrzy obawiają się utraty swojego rynku zbytu. Niemcy i Holandia chcą również wspólnie lobbować w UE, by w walce z ASF zwiększyć wsparcie finansowe dla Polski – powiedział Tomasz Parzybut, wiceprezes nowopowstałej organizacji Wieprz Polski skupiającej hodowców trzody chlewnej oraz przetwórców.

Koronawirus przyniósł dla branży kolejne problemy - logistyczne, ale i straty finansowe. Utrata sektora HoReCa, to dzisiaj gigantyczny problem. - W niektórych zakładach dostawy dla tego segmentu stanowiły kilkadziesiąt procent. Dodatkowo, w zakładach przetwórczych, występuje poważny niedobór pracowników – relacjonował bieżącą sytuację Parzybut.

- Wbrew temu, co się mówi uważam, że małe i średnie firmy sobie poradzą. Z tego względu, że nie są uzależnione od eksportu. Jak na przykład, większe spółki Cedrob czy Gobarto – kontynuował.

- W praktyce, słyszymy od wielu zakładów, że pomoc państwa jest niedosteczna – jako przykład podał tu rozwiązania dla rynku francuskiego. – Dla kluczowych francuskich koncernów jak Lactalis, Danone, Renault, tamtejszy rząd zabezpieczył 20 mld euro. Okazuje się, że nawet jeśli ta pomoc nie uratuje tych firm, to rząd francuski będzie w stanie przejąć te firmy.

- Z drugiej strony, wierzę w mobilizację społeczną, tak jak widzieliśmy to kilka lat temu przy sprzedaży jabłek. Patriotyzm konsumencki rośnie, ale wciąż jest niewielki, w porównaniu z Zachodem. W Polsce, podobno 50 proc. zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu, to zdecydowanie za mało. Statystyczny Kowalski, chcąc wspomóc naszą branżę, będzie starał się wybierać marki historycznie kojarzące się z Polską, a tak naprawdę dzisiaj wiele z nich nie jest w polskich rękach – komentował Tomasz Parzybut.

Dodatkowo, cały czas trwa praca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie odświeżania kanałów zbytu dla polskich produktów.

– Pojawiła się możliwość eksportowania przetworów wieprzowych i drobiowych do Singapuru. Sinagapur otwiera się też na wołowinę, jest to bardzo chłonny i bogaty rynek, wiążemy z tym spore nadzieje. Cały czas są też podejmowane próby przywrócenia rynku chińskiego. Ciekawe jest to, że w ostatnim czasie 40 podmiotów amerykańskich otrzymało zgody eksportowe do Chin - zaznaczył Parzybut.