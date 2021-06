Wyraźna zmiana w cennikach za warchlaki krajowe i importowane

W tym tygodniu w cennikach punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych widoczne są zgodne korekty. Praktycznie wszystkie ankietowane punkty obniżyły cenę.

Przy obecnej sytuacji na rynku tuczników oraz wczorajszych spadkach cen na duńskiej giełdzie warchlaków nie są zaskoczeniem korekty w cennikach punktów sprzedaży warchlaki krajowych oraz importowanych. Zdecydowana większość ankietowanych punktów obniżyła ceny za warchlaki.

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy podkreślali nieprzewidywalność rynku trzody i niepewność jakichkolwiek prognoz. W opinii niektórych logika wykorzystywana standardowo do przewidywania trendów na tym rynku zaczęła obecnie zawodzić.

– Trudno powiedzieć co będzie działo się dalej na rynku trzody. Obserwowane obecnie ruchy są dość specyficzne. Mamy środek sezonu i spożycie mięsa powinno rosnąć, eksport też powinien ciągnąć ceny do góry, a w praktyce tego nie widać. Wszyscy oczekiwali, że nastąpi poprawa cen tuczników, która wiązałby się z utrzymaniem cen warchlaków. Nikt nie spodziewał się, że to w tę stronę pójdzie. Nie wiem kto w przyszłości będzie produkował żywność w Europie. Przy tych cenach środków produkcji to traci sens. Hodowcy nie chcą wstawiać przy obecnych cenach tuczników i to pokazuje, że jeśli za chwilę nie dojdzie do pozytywnych ruchów w cennikach za tuczniki to nie będzie produkcji i pozostanie tylko import – stwierdza przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o. – Poczekamy i zobaczymy co się będzie działo. Wydaje mi się, że musimy patrzeć w dłuższej perspektywie. Nie reagować na nagłe obniżki czy podwyżki, do których dochodzi w czasie np. dwóch tygodniu, ponieważ okazują się one nieistotne, tylko patrzeć z perspektywy miesiąca lub dwóch – dodaje.

Uwagę na bardzo wysokie koszty produkcji zwrócił również uwagę Karol Łakomy.

– Dalszy rozwój sytuacji stoi pod znakiem zapytania. Aktualne ceny nie są złe, jednak koszty produkcji są bardzo wysokie i pogarszają ostateczny wynik produkcji. Nie wiadomo kto zdoła to przetrzymać. Już nawet konsumenci zaczynają odczuwać obecną sytuację, ponieważ ceny rosną także w sklepach. Nikt nie wie do końca co tak naprawdę będzie się działo. Wiele osób czeka już na żniwa, jednak dochodzą mnie słuchy, że zaczyna się windowanie cen ze względu na początki suszy, więc nie wiadomo jak to będzie. Ogólnie ceny warchlaków nie są złe i mogłyby pozostać na takim poziomie, a ceny za tuczniki mogłyby trochę wzrosnąć – mówi Łakomy.

Z kolei Grzegorz Fik podkreśla, że obniżka cen warchlaków przy obecnym rozwianiu na rynku tucznika była dość spodziewana. Zdaniem naszego rozmówcy najbliższe tygodnie powinny przynieść chwilową stabilizację cen na rynku trzody.

– Nie wiem jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Wczorajszy spadek na duńskiej giełdzie warchlaków nie zaskoczył mnie zbytnio, ponieważ spodziewałem się, że może nastąpić jakaś obniżka ze względu na rozchwianie rynku tuczników. Ludzie rzeczywiście zastanawiają się nad wstawieniami warchlaków i w Danii jest to chyba również odczuwalne. Ciężko jest powiedzieć co będzie dalej. Myślę, że nastąpi stabilizacja cen na obecnym poziomie, która powinna utrzymać się przez kilka najbliższych tygodni, czyli tucznik powyżej 7 zł a warchlak krajowy w okolicy 350 zł. Na więcej nie ma chyba co liczyć. Ludzie wstrzymują się ze wstawieniami, ponieważ szansa na zarobek nie jest zbyt duża, a dodatkowo część z nich nie ma już swoich zbóż. Może popyt na warchlaki ożywi się nieco po żniwach – stwierdza Fik.

Jakie są aktualne ceny warchlaków krajowych?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ankietowane punkty oferujące warchlaki z produkcji krajowej, zwierzęta w masie 20 kg kosztują aktualnie średnio 286 zł/szt. netto, czyli średnio o 6 zł za sztukę mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Ich ceny maksymalne osiągają 320 zł/szt. netto, zaś minimalne 260 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków ważących 30 kg ceny wynoszą średnio 344 zł/szt. netto, tj. średnio o 11 zł za sztukę mniej niż przed tygodniem. Wahają się one w zakresie od 310 do 360 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe 11.06

Ile kosztują warchlaki importowane?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, ważące 30 kg warchlaki importowane z Danii kosztują aktualnie średnio 358 zł/szt. netto, tj. o 10 zł/szt. mniej. Ceny mieszczą się w przedziale 315 - 384 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane 11.06

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.