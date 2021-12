Wyraźny wzrost cen tuczników. Będą dalsze podwyżki?

Ostatnie siedem dni przyniosło wyraźny wzrost cen tuczników w krajowych skupach. Wzrosły one przeciętnie o ponad 20 groszy.

Po raz pierwszy od wielu tygodni na rynku trzody chlewnej pojawił się wzrostowy trend cen tuczników. W porównaniu z minionym tygodniem ceny świń w wbc wzrosły o ponad 20 groszy, ceny żywca wieprzowego wzrosły zaś o kilkanaście groszy.

Aktualne ceny żywca wieprzowego

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,22 zł netto za kilogram, co oznacza że w porównaniu z ubiegłym tygodniem ceny tuczników w wadze żywej wzrosły o 15 groszy. Aktualne ceny skupu żywca wahają się w granicach 3,80 - 4,50 zł netto za kilogram.

Ceny tuczników w wadze bitej ciepłej

Większy spadek odnotowano w przypadku tuczników sprzedawanej w wadze bitej ciepłej. Za kilogram półtuszy w klasie E krajowe skupy płacą obecnie średnio 5,49 zł netto, co oznacza że w porównaniu z zeszłym tygodniem ceny tuczników wzrosły o 22 grosze. Stawki za półtusze w klasie E wahają się w granicach 5,20 - 5,80 zł netto za kilogram.

Ceny tuczników będą dalej rosły?

Warto nadmienić, że obecnie notowane stawki są najwyższe od dwóch miesięcy. Jednak czy ostatnie podwyżki są zapowiedzią trwałej zmiany trendu? Niestety nie ma co do tego pewności: wiele wskazuje bowiem że podwyżki mają charakter sezonowy związany z nadchodzącymi świętami:

"Wiąże się to z mniejszą podażą żywca, większym zainteresowaniem surowcem przetwórni w okresie przedświątecznym oraz ograniczonym importem wieprzowiny ze względu na wysoki kurs euro do złotego." - czytamy we wczorajszej analizie KZP-PTCh "POLPIG". Jak dodają analitycy związku, ostatnie podwyżki nie zmieniają zbytnio położenia producentów - wciąż wiele dzieli rolników choćby od tego by na produkcji nie ponosić strat.