Wysokie ceny tuczników nie gwarantują zadowalającego zysku

O aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej mówi Aleksander Dargiewicz, Prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej

Ostatnie tygodnie to czas dynamicznych spadków cen trzody chlewnej: w ciągu miesiąca niemiecka giełda obniżyła stawki za tuczniki o ponad 20 eurocentów. Zdaniem Aleksandra Dargiewicza, prezesa Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej nie jest to jednak zapowiedzią głębszego kryzysu na rynku:

- Na obecny moment u większości europejskich producentów żywca wieprzowego nie obserwujemy odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Zjawisko to będzie zapewne obserwowane za kilka miesięcy – moim zdaniem pod koniec 2020 roku, na razie jednak trudno wypatrywać wzrostu produkcji trzody chlewnej w krajach UE. Za spadki cen obserwowane na przełomie roku trudno zatem obwiniać ten czynnik. Moim zdaniem obniżki cen wywołane były tymczasowym wzrostem podaży tucznika wywołanym przez mniejszą liczbe dni ubojowych w okresie świąteczno – noworocznym. Przewiduję, że najbliższe tygodnie będą raczej okresem stabilizacji cen. Podwyżki nadejdą prawdopodobnie w drugiej połowie wiosny, kiedy to zadziałają czynniki sezonowe: wyższa konsumpcja wieprzowiny, oraz niższa podaż tucznika wynikająca z negatywnego oddziaływania wysokich temperatur na tempo wzrostu tuczników - tłumaczy specjalista

Jak mówi prezes KZP-PTCh obecnie notowania tuczników nie osiągnęły jeszcze rekordowego poziomu:

- Patrząc w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że to właśnie wiosną i latem będziemy obserwować szczyt notowań tuczników. Wprawdzie z rynku chińskiego docierają do nas pojedyncze sygnały mówiące o powolnej odbudowie pogłowia świń, niemniej rynek ten cały czas znajduje się i jeszcze długo będzie się znajdował w dużym deficycie. Utrzyma się zatem wysoki poziom importu wieprzowiny przez Chiny. Istnieje wprawdzie kilka czynników mogących pokrzyżować te plany, na przykład wzrost produkcji taniej wieprzowiny w USA, czy Brazylii. Wydaje mi się jednak że potrzeby rynku chińskiego są na tyle duże, że o ceny trzody chlewnej w 2020 roku możemy być spokojni. Zmiana trendu nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2021 roku, do tego czasu stawki za tuczniki powinny utrzymywać się na wysokim poziomie - mówi Aleksander Dargiewicz.

Nasz rozmówca zwraca jednak uwagę na to, że nie w każdym przypadku wysokie ceny skupu tuczników gwarantują zadowalający zysk z produkcji:

- W trudnej sytuacji znajdują się producenci specjalizujący się w tuczu świń prowadzonym w oparciu o warchlaki pochodzące z zakupu. Na rynku duńskim obserwujemy bowiem coraz większy deficyt prosiąt. Jest to spowodowane spadającym pogłowiem loch w tym kraju, ale również tym że od pewnego czasu Duńczycy postanowili rozwijać krajowy sektor tuczu. Tym samym część warchlaków które dotychczas trafiały na eksport tuczona jest na miejscu. W chwili obecnej nie spodziewałbym się większych obniżek cen warchlaków, póki co będą one niestety drogie. Tym samym rolnicy produkujący w oparciu o warchlaki i pasze pochodzące z zakupu, to mimo wysokich cen skupu, mogą mieć oni problemy z wygenerowaniem oczekiwanych nadwyżek. Z kolei producenci pracujący w oparciu o własne stado podstawowe, prawdopodobnie będą mogli w tym roku liczyć na bardzo duże zyski - tłumaczy specjalista.