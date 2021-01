Wyzwania w żywieniu prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym

Zagadnienia związane z fizjologia przewodu pokarmowego prosiąt i najważniejsze zasady żywienia odsadków zdominowały wczorajszy webinar zorganizowany przez naszą redakcję.

Zorganizowany w dniu wczorajszym (26 stycznia) webinar poświęcony problematyce nowoczesnego podejścia do żywienia prosiąt odsadzonych wzbudził duże zainteresowanie internautów. Cieszyła wysoka frekwencja, i duża ilość pytań kierowanych do ekspertów. Nic dziwnego: tematyka jest bowiem bardzo rozległa, a zmieniające się trendy sprawiają, że zalecenia obowiązujące jeszcze kilka lat temu dziś wydają się odstawać od rzeczywistości.

W spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Agrifirm Polska udział wzięła dr Katarzyna Chilomer – technolog ds. żywienia trzody chlewnej, oraz Paweł Sklorz – doradca techniczny ds. żywienia trzody chlewnej.

W pierwszej kolejności głos zabrała dr Katarzyna Chilomer, która w czasie swojego wykładu skoncentrowała się na fizjologii organizmu prosiąt w pierwszych tygodniach życia. Moment odsadzenia jest czasem w którym kształtuje się dopiero aktywność enzymatyczna przewodu pokarmowego zwierząt: spada strawność cukru mlecznego (laktozy), zaś sekrecja enzymów odpowiedzialnych za trawienie pasz roślinnych nie jest jeszcze wystarczająca. Drugim problemem jest wystąpienie tzw. siodła immunologicznego: termin ten oznacza okres w którym aktywność przeciwciał pobranych wraz z siarą maleje, zaś układ odpornościowy prosiąt dopiero się rozwija. Zwykle czas ten pokrywa się niestety z czasem odsadzania. W połączeniu ze stresem generowanym przez odsadzenie w łatwy sposób dochodzić może w tym czasie do katastrofalnych w skutkach biegunek.

Jak mówiła w swoim wystąpieniu dr Chilomer, celem żywienia w tym okresie jest przede wszystkim bezproblemowe przeprowadzenie zwierząt przez okres odsadzenia.

Z kolei Paweł Sklorz w swoim wystąpieniu dotyczącym strategii żywienia prosiąt odsadzonych mówił o zmianach, jakie w ostatnich kilkunastu latach nastąpiły w zakresie produktywności loch: liczba prosiąt żywo urodzonych od lochy wyraźnie wzrosła, doprowadziło to jednak do mniejszej masy urodzeniowej zwierząt. Coraz więcej prosiąt nie jest fizjologicznie przystosowanych do tego, aby samodzielnie pobrać siarę. Coraz częściej problemem okazuje się również mleczność macior, przez co nieodzowne staje się stosowanie preparatów mlekozastępczych.

W swoim wykładzie Paweł Sklorz wskazał także na konieczność zadbania o smakowitość paszy, co przełoży się na ilość pobrania prestarteru przez zwierzęta. Trudno też przecenić rolę włókna, które odpowiada za właściwą perystaltykę jelit, działa przeciwzapalnie i poprawia integralność ściany jelit.

Tematów poruszonych podczas spotkania było znacznie więcej, nie sposób jednak opisać wszystkie w krótkim artykule. Dlatego tych z Państwa którzy nie mieli możliwości śledzić naszego webinaru „na żywo” zapraszamy do obejrzenia jego retransmisji: