Wzrósł eksport wieprzowiny z UE

Od stycznia do września 2021 r. eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich wzrósł o 6 proc. do 4,12 mln ton masy tuszy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pod względem wartości nastąpił wzrost o 5 proc. do 9,22 mld euro (dane dotyczą UE bez Wielkiej Brytanii). Mówią o tym dane obserwatorium rynku Komisji Europejskiej.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Chiny pozostały zdecydowanie największym importerem z Unii Europejskiej z udziałem prawie 53 proc. Natomiast Jednak dostawy produktów wieprzowych do ChRL spadły o 10 proc. do ok. 2,17 mln ton. Spadek dostaw do Chin został zrekompensowany zwiększonym eksportem do innych krajów docelowych. Jak dobrze wiadomo, Chińska populacja świń ponownie wzrosła, nawet, jeśli rozwój został ostatnio zatrzymany. Ponadto licencje eksportowe były wielokrotnie cofane w różnych krajach europejskich, co również przyczyniło się do spadku eksportu z UE. Według obserwatorów rynku chiński popyt importowy może ponownie wzrosnąć w nadchodzącym roku, a tym samym wesprzeć cenę na rynku światowym.

Eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE do Japonii został między styczniem a wrześniem 2021 r. nieznacznie zmniejszony (-0,5 proc.) do prawie 274 000 ton. Natomiast eksport do Korei Południowej wzrósł o 18 proc. do 176 000 ton, a dostawy do Hongkongu spadły o prawie 20 proc. do 133 000 ton. Nastąpił też wzrost eksportu do Wietnamu o 110 000 ton (+33 proc), do USA o 102 000 t (+38 proc.), a do Australii o 91 000 ton (+46 proc.). Dostawy na Wybrzeże Kości Słoniowej wzrosły nawet o 58 proc. do 68 000 ton.