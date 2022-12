Odradza się eksport wieprzowiny z Brazylii, który ostatnio słabł. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, w listopadzie br. wyeksportowano o 17,8 proc. więcej wieprzowiny. Szczególnie zauważalny jest wzrost popytu ze strony Chin.

Jak donosi portal euromeatnews.com, według aktualnych danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA), w listopadzie na światowym rynku sprzedano łącznie 93 400 ton świeżej i przetworzonej wieprzowiny z Brazylii. Oznacza to, że wyeksportowano o 17,8 proc. więcej towarów niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Przychody wzrosły o 35,1 proc. rok do roku do 230,5 mln dolarów.

W szczególności eksport do Chin, który załamał się od początku roku, ponownie wzrósł w listopadzie o 95 proc. do łącznie 42 800 ton. Po raz pierwszy drugim co do wielkości odbiorcą brazylijskiej wieprzowiny było Chile, które zwiększyło wolumen zakupów o 53 proc. do 7700 ton.

Od stycznia do listopada 2022 r. wyeksportowano 1,017 mln ton wieprzowiny, czyli o 2,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody w tym samym okresie spadły o 5,3 proc. do 2,319 mld dolarów.

Według prezesa ABPA, popyt na brazylijskie produkty wieprzowe rośnie od połowy roku, czego wynikiem jest średni wolumen eksportu na poziomie 101 400 ton w drugiej połowie roku, czyli większym niż w tym samym okresie w 2021 roku. Ten eksport wyniósł średnio 95,7 tys. ton. W całym 2022 rok można osiągnąć niemal dobry wynik, podobnie jak w ubiegłym roku, w którym eksport wieprzowiny z Brazylii był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej.