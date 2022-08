Na rynku warchlaków pojawiły się podwyżki. Część hodowców uważa ten wzrost za chwilowe zawirowanie, inni zaś za dłuższy trend i spodziewają się w najbliższym czasie kolejnych podwyżek. Rozbieżności pojawiły się również w zakresie oceny popytu.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się w tym tygodniu na podniesienie cen (od 5 do 30 zł/szt. netto).

Prognozy dla rynku warchlaków

Po każdej podwyżce cen pojawia się pytanie o dalszy rozwój sytuacji. Nasi rozmówcy w tej kwestii nie są jednak zgodni. Część uważa ten wzrost za chwilowe zawirowanie, inni zaś za dłuższy trend i spodziewają się w najbliższym czasie kolejnych podwyżek.

Jeden z naszych rozmówców, stwierdził wprost, że choć „na tym rynku w końcu coś musi się ruszyć”, to jego zdaniem „nie jest to początek dłuższego trendu”.

Z kolei w ocenie Grzegorza Fika w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych wzrostów.

– Trudno cokolwiek przewidywać, ale patrząc na to co dzieje się na rynku tuczników sądzę, że istnieje szansa, że nie jest to ostatnia podwyżka. Może trend ten nie będzie szczególnie długi, jednak w najbliższym czasie czeka nas jeszcze kilka wzrostów – stwierdza Grzegorz Fik. – Dzisiaj tuczniki na małej giełdzie znowu poszły w górę, więc na rynku tuczników widać pozytywną tendencję. Choć nie liczę, że za chwilę będą one kosztować 12 zł/kg na wbc, to jednak myślę, że ceny tuczników mają jeszcze margines, żeby wzrosnąć o 0,5-1,0 zł/kg, zaś w związku z tym i warchlaki muszą podrożeć – dodaje.

Również w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, przyszłość powinna przynieść kolejne podwyżki.

– Uważam, że dojdzie teraz do nieco dłuższej tendencji wzrostowej i nadchodzące tygodnie będą optymistyczne dla producentów trzody chlewnej. Sądzę, że należy spodziewać się kolejnych podwyżek cen tuczników oraz warchlaków – zaznacza Bilski.

– Tuczarze obecnie nie są w złej sytuacji a patrząc na sytuację na rynku niemieckim należy się spodziewać dalszych podwyżek. W najbliższą środę może zostać przekroczona granica 2 euro. Natomiast producenci warchlaków pewnie dopiero za jakiś czas będą mogli mówić o rentowności. Z drugiej strony tuczarze odgrażają się, że jeśli warchlaki będą droższe niż 350 zł/szt. to wstrzymają wstawienia, ale zobaczymy jak wyjdzie – dodaje Bilski wspominając, że dostępność warchlaków jest znacznie ograniczona.

Bilski tłumaczy również, że w chwili przełożenia podwyżek cen tuczników na ceny wieprzowiny w handlu detalicznym, może dojść do znacznego spadku sprzedaży mięsa i jego przetworów.

– Patrząc na obecną sytuację myślę, że może być to początek dłuższego trendu. Od niemal dwóch lat rynek trzody boryka się z ASF, redukcją pogłowia i ograniczeniem spożycia wieprzowiny, więc to może być moment, w którym wieprzowiny będzie mniej, zaczną pojawiać się braki na rynku, dzięki czemu trend ten będzie dłuższy. Z drugiej strony musimy pamiętać, że wieprzowina w handlu detalicznym nie jest droga, więc po przełożeniu podwyżek na tę część łańcucha możemy mieć do czynienia ze znacznym ograniczeniem sprzedaży wieprzowiny. Siła nabywcza społeczeństwa maleje, więc konsumenci mogą nie zaakceptować podniesienia cen wieprzowiny w detalu o 100 proc, a jest taka możliwość – mówi Bilski.

Rozbieżności również w kwestii popytu

Rozbieżności w opiniach naszych rozmówców pojawiły się również w zakresie oceny popytu. Niektórzy hodowcy wspominają o utrzymującym się bardzo słabym popycie, inni z kolei mówią o znacznym wzroście zainteresowania zakupem warchlaków.

– Sytuacja nie jest dobra. Ze względu na brak zainteresowania, warchlaków nie można praktycznie sprzedać. Rolnicy mówią, że zboże zaczyna drożeć, że pasza tania nie będzie, co niweczy wpływ podwyżek cent tuczników – mówi Bogdan Wiśnicki. – Ceny tuczników w Niemczech wzrosły o 8 eurocentów, ale nie wiadomo czy, i jak, przełoży się to na ceny w Polsce – dodał.

Wiśnicki podkreśla, że sytuacja na rynku warchlaków jest znacznie gorsza niż na rynku tuczników.

– Według mojej oceny 7 zł/kg żywca i 9 zł/kg na wbc pozwala na jakiś zysk, niewielki, ale jakieś pieniądze zostają. Natomiast z warchlakami jest gorzej, póki co ten rynek jest w strasznym dołku, ponieważ obecna cena nie gwarantuje opłacalności. Warchlak ważący 30 kg musiałby kosztować 300 zł, żeby mówić o rentowności – tłumaczy Wiśnicki.

Z kolei Jakub Napierała zaznacza, że w tym tygodniu zdecydowanie wzrosło zainteresowanie zakupem warchlaków.

– W tym tygodniu popyt na warchlaki znacznie wzrósł. Brakuje ich na rynku, m.in. z powodu mniejszego przywozu z Danii. Firmy handlujące warchlakami dzwonią i pytają o możliwość zakupu, więc coś się rusza – stwierdza Napierała.

Po ile warchlaki krajowe (12.08.2022)?

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się na podwyżki cen (od 5 do 20 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 246 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 220 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 293 zł/szt. netto, tj. o 12 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 270 - 325 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 12.08.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (12.08.2022)?

W przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych na podwyżki zdecydowały się wszystkie ankietowane punkty (od 9 do 30 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 281 zł/szt. netto, tj. 12 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 225 do 340 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 12.08.2022, farmer.pl

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!