Zbliżające się święta będą trudne nie tylko dla konsumentów, ale i dla producentów oraz przetwórców, jak tłumaczył Tomasz Parzybut, prezes SRW RP, na dzisiejszej konferencji dotyczącej sytuacji branży mięsnej. Eksperci duże nadzieje pokładają we wzroście patriotyzmu konsumenckiego, który ma nie tylko pozytywny wpływ na gospodarkę, ale i na lokalne społeczności oraz środowisko.

Podczas tradycyjnego spotkania wielkanocnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy, które w tym roku zostało zorganizowane pod hasłem „Aktualne problemy branży mięsnej”, przedstawiciele branży zaapelowali o wybieranie produktów krajowych, szczególnie w okresie wielkanocnym, który jest czasem podwyższonego zapotrzebowania na mięso.

Kupujmy polską żywność

– Mamy wiele wspaniałych produktów, które opatrzone są znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Wiele produktów, aż 44, jest zarejestrowanych z wykorzystaniem europejskich oznaczeń produktów regionalnych jak Chronione Oznaczenie Geograficzne, a 8 z nich stanowią wędliny oraz mięso. Serdecznie zapraszam do korzystania z dobrej, polskiej żywności na stole wielkanocnym – mówił Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Podczas spotkania wspomniany został także apel skierowany do konsumentów w tej sprawie, pod którym podpisało się 15 organizacji z wielu branż.

Polskie zakłady mięsne walczą o przetrwanie

Jak tłumaczył Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, zbliżające się święta będą trudne nie tylko dla konsumentów, ze względu na inflację, ale i dla producentów i przetwórców.

– To będą najdroższe święta w historii. Miejmy jednak świadomość, że będą to święta drogie nie tylko dla konsumentów, ale również dla producentów rolnych, a także dla przetwórców. Przez ostatnie miesiące mieliśmy do czynienia z kumulacją wzrostu kosztów. Mówimy o wzroście kosztów za opakowania, za kadrę pracowniczą, za energię elektryczną, za gaz oraz za surowiec. To wszystko wpłynęło na spadek dochodowości zakładów mięsnych. W te święta walczą one o przetrwanie – jak podkreślił Parzybut.

Obecnie branża walczy z bankructwami zakładów, jak informował dodając, że w ostatnich tygodniach przynajmniej trzy zakłady głosiły upadłość.

Gigantyczna presja cenowa ze strony sieci handlowych

Parzybut wspomniał także o dumpingowych cenach produktów sprzedawanych w sklepach wielkopowierzchniowych.

– Jest ogromna presja cenowa ze strony sklepów wielkopowierzchniowych. Niemożliwe jest przerzucenie kosztów na produkt. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ mamy od czynienia z rażąco zaniżanymi cenami ze strony sieci handlowych – mówił.

Prezes SRW RP przytoczył przykład niedawnej sprzedaży schabu przez sieć w cenie 11,86 zł/kg, w czasie gdy zakłady mięsne kupowały w hurcie schab po 19 zł/kg.

W ocenie Parzybuta rozwiązaniem, które mogłoby pomóc w obecnej sytuacji jest promowanie patriotyzmu konsumenckiego.

– Musimy zrobić wszystko, aby wspomagać wzrost patriotyzmu konsumenckiego, żeby konsumenci odwiedzali małe, lokalne sklepy, żeby wspierali lokalną społeczność – dodał.

Czytajmy etykiety!

W spotkaniu wziął udział także prof. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który w kwestii wyboru lokalnych produktów zaznaczył, że zgodnie z wynikami badań aż 68 proc. Polaków stara się wybierać produkty krajowe. Niestety, jak dodał, zaledwie 17 proc. czyta etykiety, co stanowi problem, gdyż czasami dochodzi do sytuacji nieuprawnionego wykorzystania oznaczeń graficznych. „Wybierajmy produkty lokalne, ale jednocześnie czytajmy etykiety”, jak podkreślił prelegent. W przypadku produktów mięsnych warto sprawdzić miejsce chowu i uboju zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, jak tłumaczył.

„Z 1 zł wydanego na produkt polski, aż 83 gr zostają w polskiej gospodarce”

O rosnącym zainteresowaniu konsumentów produktami lokalnymi mówił także Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

– Z naszych obserwacji wynika, że edukacja w zakresie patriotyzmu konsumenckiego przynosi efekty – informował Wroński. – Jest ona oparta na trzech głównych filarach. Po pierwsze jest to filar gospodarczy. Kupowanie produktów krajowych wiąże się z większym stopniem zasilenia budżetu krajowego. Badania pokazują, że z jednego złotego wydanego na produkt polski, aż 83 gr zostają w polskiej gospodarce, a z produktu zagranicznego jest to 23 gr tylko. Jest też filar społeczny, czyli więcej miejsc pracy. Trzecim zaś jest ochrona środowiska, gdyż produkty lokalne charakteryzują się mniejszym śladem węglowym – tłumaczył.

Na które produkty warto zwrócić uwagę?

Przemysław Rzodkiewicz przypomniał, że przy wyborze produktu warto zwrócić uwagę na oznaczenia takie jak Produkt Polski, Poznaj Dobrą Żywność oraz znaki europejskie, tj. Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz znak Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS). „Warto z tego korzystać i wybierać jakość”, jak podkreślił.

Branża mięsna mierzy się z wieloma problemami

Podczas spotkania omówione zostały również inne problemy z jakimi boryka się branża mięsna. Zalicza się do nich m.in. rozdrobnienie produkcji, które utrudnia uzyskanie dobrej pozycji negocjacyjnej i rentowności produkcji, jak również nieustanny spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce, który wynika z braku rentowności chowu trzody.

Kolejnym problemem jest wciąż ASF, choć w zeszłym roku stwierdzono jedynie 14 ognisk, jak stwierdził lek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, dodając, że jest to efekt dbałości o bioasekurację.