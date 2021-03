Wzrost pogłowia świń o 96 mln – to możliwe tylko w Chinach

W Chinach na początku sierpnia 2018 r. potwierdzono pierwsze oficjalne ognisko afrykańskiego pomoru świń, choć dochodzenie epizootyczne wskazywało, że choroba szerzyła się już wcześniej w Państwie Środka. W konsekwencji, pogłowie świń u największego producenta wieprzowiny na świecie spadło z 428 mln świń w 2018 r. do nieco ponad 310 mln szt. Jednak ta zapaść w chińskim pogłowiu świń szybko staje się historią.

Według informacji podanych przez Jacka Strzeleckiego eksperta ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego pogłowie świń w Chinach na koniec 2020 r. osiągnęło poziom 406,5 mln świń. Nie jest to jeszcze stan sprzed epidemii, która rozpoczęła się w 2018 r., a pogłowie świń wówczas wynosiło 428,17 mln.

Jednak przyrost jest imponujący. Mianowicie w wyniku likwidacji chińskich stad świń z powodu ASF, rok 2019 zamknął się na poziomie 310,41 mln świń Wskazuje w swoim zestawieniu Jacek Strzelecki, za Chińskim Państwowym Biurem Statystycznym.

Najnowsze dane pokazują, że przyrost rok do roku wyniósł prawie 96,09 mln świń, czyli z 310,41 mln świń w 2019 r. do wspomnianych 406,5 na koniec 2020 r. Warto przy tym zauważyć, że jeszcze we wrześniu 2020 r. informowano, że pogłowie świń w Państwie Środka wyniosło 370,39 mln.

Ekspresowa odbudowa pogłowia trzody chlewnej jest możliwa dzięki rządowemu programowi odbudowy pogłowia świń, który od 2019 r. został wdrożony w życie. Obejmował dopłaty do produkcji ukierunkowanej na chów świń, preferencje do uzyskiwania gruntów przeznaczonych pod ich hodowlę, czy też powołania funkcji sygnalisty, osoby zgłaszającej podejrzane sytuacje związane z wystąpieniem ognisk ASF.

Nie obyło się też bez wprowadzenia obowiązkowych zasad bioasekuracji do chińskiej hodowli świń.

Popyt na wieprzowinę i ogromne możliwości rozwoju dostrzegają również firmy genetyczne, czy zajmujące się wyposażeniem budynków inwentarskich. Co widzimy w kolejnych ogromnych inwestycjach w sektor produkcji trzody chlewnej oraz przetwórstwa mięsa wieprzowego.

Jednym z głośnych wydarzeń branży, było rozpoczęcie realizacji Muyuan Foods, gdzie docelowo ma być utrzymywanych 84 tys. loch w 21 blokach produkcyjnych, a celem jest osiągnięcie produkcji około 2,1 miliona świń rocznie. Jedno jest pewne, Chiny odbudowują swoją produkcję świń, szybciej niż wcześniej prognozowano.

Chinese company Muyuan Foods is building the world's biggest pig factory farm, fit to house 84,000 sows https://t.co/ujvq9WuhsL pic.twitter.com/vTjRCaBbxY — GRAIN (@GRAIN_org) December 7, 2020