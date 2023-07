Na początku lipca w Europie stwierdzono liczne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń hodowlanych.

Dramat na Bałkanach w związku z ASF

Dramatyczna sytuacja jest zwłaszcza na Bałkanach. Według informacji Instytutu Friedricha Loefflera (FLI), które opierają się na danych z Europejskiego Systemu Zgłaszania Chorób Zwierząt (ADIS), tylko w okresie od 30 czerwca do 7 lipca 89 ferm trzody chlewnej w Europie zostało zakażonych wirusem ASF.

Większość z nich w Serbii z 30 nowymi ogniskami. W Rumunii było ich 18. ASF pojawił się po raz pierwszy w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji, gdzie do 7 lipca było już 23 i 22 zainfekowane stada trzody chlewnej. Jak podaje ADIS, do 7 lipca tego roku w 13 krajach europejskich odnotowano obecność ASF w krajowych fermach trzody chlewnej, przy łącznej liczbie 419 ognisk. W całym roku kalendarzowym 2022 na fermach trzody chlewnej odnotowano 537 wykrytych ognisk ASF. Liczba ta prawdopodobnie zostanie przekroczona w 2023 r

Więcej przypadków ASF u dzików w Europie

W pierwszej połowie roku w całej Europie potwierdzono 5090 wykrytych przypadków ASF u dzików. W całym poprzednim roku było ich 7442. Na początku lipca stwierdzono więcej zakażonych dzików, zwłaszcza we Włoszech, na Słowacji i w Polsce. Do tej pory w 2023 r. było ich około 1900 w Polsce, 725 w Niemczech i 709 we Włoszech kontynentalnych.