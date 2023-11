Brazylia od stycznia do września 2023 r., zwiększyła eksport wieprzowiny o 11,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W tym roku zwiększono eksport brazylijskiej wieprzowiny, między innymi poprzez otwarcie nowych rynków, takich jak Meksyk i Kanada.

Jak podaje specjalistyczny portal Euromeatnews.com, według aktualnych danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA), we wrześniu 2023 roku na rynek światowy sprzedano łącznie 112 200 ton świeżej i przetworzonej wieprzowiny z Brazylii. Oznacza to, że wyeksportowano o 9,2 proc. więcej towarów niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wartość sprzedaży nieznacznie wzrosła rok do roku o 0,2 proc. do 244,3 mln USD.

Eksport większy o 11,4 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

Jak dotąd w tym roku (od stycznia do września) eksport brazylijskiej wieprzowiny wzrósł łącznie o 11,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku do 920 100 ton. Sprzedaż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku w porównaniu z rokiem 2022wzrosła o 16,7 proc. do 2,16 mld dolarów.

Najważniejszym klientem Brazylii pozostają Chiny

Chiny pozostają w okresie od stycznia do września pozostawały liderem wśród najważniejszych importerów z 311 100 ton (-2,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.), za nimi plasują się Hongkong z 91 200 ton (+22,6 proc.) i Filipiny z 90 800 ton ( + 33,3 proc.), Chile z 63 100 ton (+58,7 proc.) i Singapur z 49 400 ton (+10,9 proc.). Ponadto Brazylii udało się w tym roku pozyskać nowe ważne kraje docelowe dla eksportu wieprzowiny: Meksyk, Kanadę i Dominikanę.