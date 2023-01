Pomimo stabilizacji cen w Niemczech krajowe skupy nadal obniżają stawki za tuczniki. Niska podaż tucznika zrównała się z ograniczonym popytem, przez co nie ma na razie szans na podwyżki.

Ile kosztują tuczniki?

Ceny tuczników są w bieżącym tygodniu o kolejnych kilka - kilkanaście groszy niż miało to miejsce tydzień temu.

Za żywiec wieprzowy krajowe skupy i pośrednicy oferują obecnie średnio 7,17 zł netto za kilogram, czyli aż o 13 groszy mniej niż miało to miejsce przed tygodniem. Ceny wahają się w granicach 6,60-7,80 zł netto za kilogram. Tuczniki w wadze bitej ciepłej (klasa E) wyceniane są obecnie średnio na 9,25 zł netto za kilogram, czyli o 6 groszy więcej niż miało to miejsce tydzień temu. Ceny zawierają się w przedziale od 8,70 do 9,50 zł netto za kilogram.

Popyt równoważy podaż

Jak informuje Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP-PTCh "POLPIG" przyczyną obecnej sytuacji jest stabilizacja popytowo - podażowa w Niemczech: