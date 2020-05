Zabezpieczenia ferm pod względem bioasekuracji

Kolejne lata walki z afrykańskim pomorem świń na terenie Polski zmieniły znacząco podejście

do ochrony ferm przed patogenami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu zwierząt.

Gospodarstwa zmieniły swoją infrastrukturę pod kątem zabezpieczeń, a niektóre są jeszcze

w trakcie modernizacji, doprecyzowując swoje zabezpieczenia, ale i szukając nowości.

Mija kolejny, 6. rok, od kiedy to afrykański pomór świń (ASF) wystąpił po raz pierwszy na terenie Polski. W rozmowach z branżą mięsną i hodowcami wielokrotnie słyszeliśmy, że ASF zmienia rynek. Na pewno podnosi też świadomość w zakresie prowadzonej działalności, wśród tych osób, które nadal chcą na poważnie zajmować się chowem i hodowlą świń. W ten wątek wpisuje się zabezpieczenie gospodarstw pod względem bioasekuracji, nie tylko oddzielanie swoich gospodarstw od środowiska zewnętrznego, lecz także większa dbałość o dokładne mycie i właściwą dezynfekcję pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, a na końcu realizacja planu zarządzania ryzykiem. To wszystko jest oczywiste, gdy spojrzymy na mapę kraju i rosnący zakres stref z ograniczeniami w chowie czy przemieszczaniu świń, ale i transporcie wieprzowiny i produktów wieprzowych, wynikających z występowania choroby. Towarzystwo wirusa przez te wszystkie lata spowodowało, że obiekty przeznaczone do chowu świń stają się powoli mniejszymi lub większymi fortecami, które mają zapewniać zwierzętom środowisko bezpieczne do życia. To, co może w tej sytuacji cieszyć, to fakt, że hodowcy wdrażają w swoich gospodarstwach funkcjonalne zabezpieczenia przed chorobotwórczymi patogenami, doprecyzowują dotychczasowe rozwiązania i szukają też nowych technologii. Dzięki temu można z pewnością powiedzieć, że coraz większa liczba stad jest chroniona przed dostępem czynników chorobotwórczych w sposób znacznie bardziej zaawansowany, niż wskazują na to wymogi prawne w zakresie obowiązkowej, podstawowej bioasekuracji stad świń. Na pewno jest to zmiana na plus i nie chodzi tu wyłącznie o wirusa ASF, ale też o inne choroby, które potrafią zostawić po sobie dość poważne straty ekonomiczne w stadzie.

Przed hodowcami świń kolejna wiosna i lato, potocznie już nazywane sezonem ognisk ASF. Obszar Polski objęty chorobą jest większy niż przed rokiem, a do stref zagrożenia dołączyła już chociażby Wielkopolska i woj. łódzkie (już w strefie żółtej). To oznacza, że krajowe zagłębia produkcji świń są poważnie zagrożone, a hodowcy, którzy uważali, że temat ASF jest odległy i przyklejony na stałe do wschodniej części kraju, powinni już po prostu zmienić swoje myślenie. Nabrać większej ostrożności, starając się wyprzedzać zdarzenia. Dlatego też prezentujemy rozwiązania, które wspomagają zabezpieczenia mniejszych i większych gospodarstw przed wirusem, pokazując, a być może inspirując niektórych do dalszego podnoszenia standardów bioasekuracji w swoich gospodarstwach.

Zdaniem eksperta

Urszula Teter, Cid Lines

Zauważamy, że jest coraz większe zainteresowanie produktami do dezynfekcji rąk wśród hodowców trzody chlewnej. Dozowniki z preparatem są rozmieszczane nie tylko przy wejściu na teren fermy, ale i pomiędzy sektorami, w szczególności w sektorze porodowym, przy wejściu do poszczególnych komór. Osoby pracujące na fermach czy też lekarze weterynarii mają możliwość dezynfekcji rąk oraz zostają zobligowani w ten sposób do jej wykonania. Preparaty są wlewane do dozowników łokciowych, wygodnych, które montuje się na ścianie, a dawka produktu jest w pełni wystarczająca do skutecznej dezynfekcji. Bazą dezynfekującą w tych preparatach jest alkohol (70 proc.), który wysycha z powierzchni rąk w ciągu kilku sekund, unieczynniając bakterie, wirusy i grzyby. Nałożonego środka nie musimy już spłukiwać wodą. Zauważamy też, że zakłady mięsne, firmy paszowe oraz firmy wjeżdżające na teren gospodarstw również zaopatrują swoich kierowców w litrowe opakowania z dozownikiem, ze środkiem do dezynfekcji rąk.

Plan zarządzania ryzykiem i wyzbycie się rutyny – konieczne przy dzisiejszej sytuacji epizootycznej związanej z ASF

Marek Pirsztuk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie

Pojęcie bioasekuracji jest bardzo szerokie i składa się z szeregu elementów. Należy tu wymienić, oczywiście, zasady zawarte w przepisach ministerialnych, oprócz tego na dużych fermach konieczne jest jednak przygotowanie planu zarządzania czynnikami ryzyka oraz mechanizmami zabezpieczającymi obiekt przed wniknięciem patogenów. Osoby zarządzające fermami powinny opracować plan zawierający główne punkty ryzyka, które muszą być regularnie kontrolowane, a w razie potrzeby również korygowane. Takich punktów można określić przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście. Oprócz podstawowych wytycznych uniwersalnych dla wszystkich ferm można znaleźć także szereg innych, wynikających ze specyfiki fermy. Dlatego plan zarządzania ryzykiem najlepiej przygotować we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, pomóc może również współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wydaje mi się, że to właśnie opracowanie precyzyjnego planu zarządzania ryzykiem pozwoli skutecznie zabezpieczyć naszą fermę przed ASF. Z dotychczasowych doświadczeń, również tych z innych krajów, wynika, że w dużych obiektach ogniska ASF pojawiały się wtedy, gdy zawiodły mechanizmy nadzoru punktów ryzyka.

Zdaniem eksperta

Daniel Wyczółkowski, Unidoz

U większych hodowców trzody chlewnej, w szczególności w przypadku ferm rodzicielskich, aby wejść na teren fermy, przechodzi się przez śluzę bioasekuacyjną. Śluza taka podzielona jest na strefę brudną i czystą. W środku są zamontowane: szafki na odzież, umywalka oraz środki do dezynfekcji rąk. Po wejściu rozbieramy się, myjemy i dezynfekujemy ręce, przechodzimy do strefy czystej i tam zakładamy ubranie oraz obuwie, w którym możemy wejść na teren fermy. Oczywiście, po wejściu do budynku musimy przejść kolejną śluzę wewnętrzną. Te ustawiane przy wejściach na teren fermy zaliczane są do bioasekuracji zewnętrznej.

Śluzy takie wykonane są z płyty warstwowej, dostarczane w pełni wyposażone do klienta. Coraz częściej przy wejściach/wyjściach do chlewni znajdują się też myjki do obuwia, aby ograniczyć do minimum wnoszenie materiałów organicznych do budynku. Tego typu urządzenia do mycia i dezynfekcji obuwia są wymienione na liście kontrolnej SPIWET – ASF, część III – infrastruktura.