Zadyszka na rynku wieprzowiny? Ceny świń wyraźnie w dół

Nic co dobre nie trwa wiecznie. Po kilku tygodniach wyraźnych wzrostów cen, na rynku wieprzowiny zapanował niestety trend spadkowy. W ciągu minionych 7 dni stawki za tuczniki wyraźnie spadły.

Ostatnie tygodnie były czasem dynamicznej odbudowy poziomu cen tuczników. Trend wzrostowy obserwowaliśmy już na początku lutego, przy czym siły nabrał on w połowie minionego miesiąca. W tym czasie ceny świń rzeźnych wzrosły nawet o 2 złote. Poprawiło to sytuację producentów trzody - ceny nie osiągnęły może rekordowego pułapu, powróciły jednak do przyzwoitego poziomu. Niestety ostatnie dni przyniosły odwrócenie trendu.

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, od minionego wtorku ceny żywca wieprzowego spadły przeciętnie o 10 groszy, zaś stawki za tuczniki sprzedawane w wadze bitej ciepłej skurczyły się 12 groszy. Za zwierzęta sprzedawane w wadze żywej skupy proponują od 4, 70 do 5,60 zł netto za kilogram, przy czym średnia cena żywca wynosi obecnie 5,12 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E wyceniane są od 6,30 do 7,00 zł netto za kilogram, przy czym średnia cena kilograma półtuszy wynosi około 6,67 zł netto.

Ze skupów docierają do nas sygnały mówiące o tym, że rynek uległ nasyceniu: większość zakładów ma magazyny wypełnione surowcem, co nie zwiastuje rychłej poprawy sytuacji. Wszyscy z utęsknieniem oczekują na opanowanie III fali pandemii COVID-19, co doprowadziło by do zwiększenia popytu na mięso wieprzowe. Niestety, w chwili obecnej sytuacja zamiast się poprawiać ulega stałemu pogorszeniu.