Czego pod względem rentowności mogą spodziewać się w najbliższej przyszłości hodowcy bydła i trzody chlewnej? Jakie są największe zagrożenia z jakimi będą musieli się oni mierzyć? Czy dojdzie do dalszej redukcji pogłowia?

Na te pytania odpowiedział nam Wiesław Różański, prezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Rynek wołowy nie powinien obawiać się najbliższej przyszłości

– Wielu hodowców zgłaszało zbyt szybki wzrost kosztów pasz, co powodowało zwiększenie kosztów produkcji, jednak rynek przyjął te koszty na siebie i obecnie nie widzę problemów dla hodowców bydła, żeby ponosili straty na tym co robią. Większość hodowców stara się korzystać z własnych pasz, co ogranicza im koszty produkcji – mówił. – Wołowina od przynajmniej dwóch lat utrzymuje się w trendzie zwyżkowym. Na rynku tym nie ma tak dużych wahań, jak np. na rynku wieprzowiny. Myślę, że w przypadku rynku wołowego nie ma zagrożenia, bo i tak 80 proc. mięsa idzie na eksport do państw, które są skłonne zapłacić dobrą cenę – dodał.

Na tynku trzody może zabraknąć 6 mln warchlaków?

W gorszej sytuacji znajduje się rynek trzody chlewnej, który od kilka lat boryka się z bardzo licznymi trudnościami.

– Rynek wieprzowiny od kilku lat jest bardzo trudnym rynkiem. Od lat kilkudziesięciu lat nie mieliśmy tak niskiego pogłowia. Dziś wynosi ono ok. 9 mln, a pogłowie loch to ok. 550 tys. sztuk. Powoduje to niedobór ok. 6 mln warchlaków. I tu pojawia się problem, ponieważ te 6 mln warchlaków importujemy przede wszystkim z Danii, która obecnie ogranicza stada mateczne, a warchlaki z pozostałych stad planuje tuczyć i eksportować w postaci mięsa na rynki całego świata, co spowoduje, że w ciągu 2-3 lat zaprzestaną eksportu żywca na kraje UE – zaznaczył Różański.

– W tym czasie musimy umiejętnie się przygotować, żeby nie zabrakło nam materiału do odchowu w naszych tuczarniach. Nie jest to łatwe, ponieważ odbudowanie tylu stad matecznych, przynajmniej 300 tys. macior, które uzupełniłyby ilość warchlaków na polskim rynku, wymaga przynajmniej kilku lat – podkreślił nasz rozmówca.

„Zamykanie hodowli będzie jeszcze postępowało”

Prezes UPEMI zaznaczył, że hodowcy i producenci trzody mierzą się z naprawdę wieloma problemami, w tym z wysokimi kosztami paszy, brakiem stabilizacji, spadkiem pogłowia w UE, ograniczeniem eksportu na rynki krajów trzecich oraz wirusem ASF. Podkreślił także, że wahania cen na rynku trzody mają istotny wpływ na rozwój sektora, przez co w ostatnich latach obserwowany jest drastyczny spadek liczby gospodarstw utrzymujących trzodę.

– To wszystko powoduje, że w sektorze jest bardzo wiele problemów, które hodowcy muszą dźwigać na swoich plecach. Myślę, że zamykanie hodowli będzie jeszcze postępowało – stwierdził nasz rozmówca.

Mówił także o strategii odbudowy pogłowia zaznaczając, że ważne jest, aby strategia była ściśle dopasowana do aktualnej sytuacji i problemów sektora. W ocenie prezesa UPEMI warto rozważyć przyjęcie odrębnych ścieżek wsparcia dla gospodarstw niewielkich i wielkostadnych.