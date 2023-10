Jak donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, francuscy konsumenci nie chcą rezygnować z zakupu jaj z chowu klatkowego, które należą do najtańszych, a jednocześnie są wysokiej jakości wartościowym źródłem składników odżywczych.

Jak donosi Izba, jaja pochodzące z chowu klatkowego kur niosek stały się szczególnie atrakcyjne we Francji w okresie silnej presji inflacyjnej. Konsumenci borykający się z coraz głębszymi problemami finansowymi podejmują bardziej przemyślane decyzje zakupowe, wybierając jaja z numerem „3”, czyli te pochodzące z chowu klatkowego. Takie wnioski wynikają z najnowszych analiz prowadzonych przez francuską branżową organizację CNPO. Zmianę zachowań klientów francuskich sklepów dodatkowo potwierdza pogorszenie sprzedaży jaj pochodzących z produkcji ekologicznej. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku sprzedaż droższych jaj ekologicznych spadła o 7% w porównaniu do roku 2022.

Rośnie spożycie jaj, maleje konsumpcja mięsa i ryb

Powołując się na serwis Poultry World, przedstawiciele Izby przytaczają też wypowiedź przedstawiciela sprzedawców detalicznych w zarządzie CNPO Franck Darteil, który w wypowiedzi dla stacji telewizyjnej France Inter, potwierdził, że "jaja są produktem antykryzysowym, pozostając najtańszym źródłem białka zwierzęcego we francuskich supermarketach". Jego zdaniem dla wielu osób przy zakupie jaj cena jest o wiele ważniejszym kryterium niż metoda chowu i pochodzenie. Ponadto stwierdził, że coraz więcej konsumentów decyduje się na zakup mniej mięsa lub ryb, zwiększając spożycie jaj.

Aktywizm kontra ekonomia

Jak komentują władze KIPDiP obecnie na francuskim rynku mamy do czynienia z oczywistym paradoksem. W ostatnich kilku latach rynek jaj we Francji był pod wpływem silnego trendu odchodzenia od chowu klatkowego, w dużej mierze z powodu nacisków wywieranych na poprawę dobrostanu przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie powołując się na badania konsumenckie wskazywano, że klienci we Francji oczekują zmian i chcą w większości kupować jaja pochodzące z innych systemów chowu niż klatkowy. Duzi detaliści odpowiedzieli deklaracjami, że do 2025 roku będą sprzedawać wyłącznie jaja alternatywne. Producenci jaj we Francji podjęli wyzwanie inwestowania w rozbudowę ferm w innych systemach ponosząc ogromne nakłady finansowe. W efekcie, w 2022 roku zredukowano produkcję jaj klatkowych do około 30 proc. udziału w rynku.

Jednak sytuacja diametralnie zaczęła się zmieniać w zderzeniu z pogorszeniem sytuacji gospodarczej. Wcześniejsze deklaracje konsumentów okazują się nie być zbieżne z rzeczywistymi decyzjami. Jaja klatkowe zaczęły ponownie zyskiwać udział w rynku, na niekorzyść droższych jaj alternatywnych. Sieci handlowe zwiększyły zamówienia na jaja klatkowe. Według organizacji CNPO popyt na jaja klatkowe wzrósł tak gwałtownie, że pojawiają się trudności z utrzymaniem płynności dostaw - oceniają analitycy Izby.

Bez chowu klatkowego nie zaspokoimy rynku

Izba po raz kolejny zwróciła też uwagę na to, że sytuacja we Francji, to już kolejny przykład z wielu potwierdzający jak słuszne były założenia producentów jaj, że bez chowu klatkowego nie da się zaspokoić potrzeb rynku. Wyniki sprzedaży jaj dowodzą, że przymusowej zmiany struktury chowu nie akceptują także konsumenci.

- Oczekujemy, że managerowie odpowiedzialni za handel marketowy w naszym kraju – podobnie jak ich koledzy w innych krajach europejskich - zrozumieją, że nie da się arbitralną decyzją o wycofaniu ze sprzedaży jaj klatkowych zmienić wyborów zakupowych konsumentów. Pandemia COVID-19, okres zwiększonej presji inflacyjnej oraz wyniki sprzedaży jaj powinny skłonić sieci handlowe do zrewidowania swoich decyzji, które wydają się być podjęte zbyt pochopnie i emocjonalnie. – twierdzi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Analizując rzeczywiste zachowania rynkowe branże dostrzega, niespójność deklaracji konsumentów z ich decyzjami zakupowymi.