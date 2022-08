Na rynku warchlaków utrzymuje się ożywienie. Ceny warchlaków krajowych i importowanych tym razem wzrosły o ok. 20 zł/szt.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się w tym tygodniu na podniesienie cen (od 10 do 40 zł/szt. netto).

Prognozy dla rynku warchlaków

Wzrost cen tuczników oraz podwyżki na duńskiej giełdzie warchlaków przełożyły się na ceny warchlaków dostępnych na polskim rynku. Zdaniem części naszych rozmówców w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych wzrostów.

– Wszystko idzie w kierunku wzrostów cen. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Sądzę, że jest na to sporo szansa. Ceny powinny rosnąć lub w najgorszym przypadku utrzymać się. Nie spodziewam się obniżek – mówi jeden z naszych rozmówców. – W tym tygodniu odnotowaliśmy zdecydowany wzrost zainteresowania zakupem warchlaków – dodaje.

O zwiększonym popycie na warchlaki wspomina również inny z naszych rozmówców. Mówi on też do dalszych podwyżkach cen warchlaków, gdyż, jak zaznacza, wciąż utrzymują się one na granicy opłacalności.

– Innego rozwoju sytuacji na rynku warchlaków być nie może. Przy obecnej cenie tuczników warchlaki powinny kosztować przynajmniej 400 zł, to pozwoliłoby zarobić i hodowcom, i tuczarzom. Przy aktualnych kosztach produkcji wyprodukowanie warchlaka 30 kg to koszt rzędu 290-300 zł, więc producenci warchlaków wciąż pozostają na granicy opłacalności – stwierdza nasz rozmówca.

O potencjale do dalszych podwyżek mówi również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Należy spodziewać się dalszych podwyżek. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja na rynku tuczników, jednak widać miejsce na kolejne podwyżki. Niska podaż żywca oraz fala upałów przetaczająca się przez Europę powodują niedobór tuczników i pomimo dzisiejszej małej giełdy, na której ceny wyhamowały, w najbliższą środę spodziewam się podwyżki o ok. 3 eurocenty. Zaczęło się jednak przeciągnie liny z sieciami, które chciałby kupować taniej i będzie ono trwało – stwierdza Bilski. – Na rynku widać też bardzo niską podaż warchlaków. W Danii jest o 8 proc. mniej loch niż w ubiegłym roku. Ponadto Duńczycy wstrzymują się ze sprzedażą licząc na to, że produkcja stanie się rentowna, ponieważ nie możemy zapominać, że lepsza sytuacja na rynku trzody dotyczy tuczu, zaś produkcja warchlaków jest wciąż na granicy rentowności i ceny warchlaków pozostawią jeszcze wiele do życzenia – dodaje.

Nieco mniej optymistyczną oceną sytuacji podzielił się z nami Jakub Napierała.

– Na rynku trzody nieco drgnęło, ale przestrzegałbym przed hurraoptymizmem. Z jednej strony mamy bardzo duże braki tuczników na rynku, wydzwaniają już nawet zakłady, które wcześniej nie myślały o współpracy, jednak z drugiej pojawiają się problemy w postaci różnych ideologii, w tym dotyczących emisji dwutlenku węgla, które prowadzić będą do ograniczania produkcji – podkreśla Napierała. – Ponadto popyt pozostaje na niskim poziomie. Nie sprzedaje się ani więcej, ani mniej warchlaków, gdyż rolnicy boją się wstawień. Względny optymizm potrwa jeszcze miesiąc lub dwa, zaś później tuczarze ogrzewający opałem nie będą chcieli kupować warchlaków ze względu na wysokie koszty ogrzewania. W moim przypadku, przy tych cenach opału, to ok. 27 zł do warchlaka. Z drugiej strony dzisiaj mocno spadły ceny zbóż, więc za chwilę może się okazać, że jednak opłaca się przerabiać zboża przez chów trzody –dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (19.08.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się na podwyżki cen (od 10 do 40 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 264 zł/szt. netto, tj. o 18 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 230 zł/szt. netto, zaś maksymalne 295 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 312 zł/szt. netto, tj. o 19 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 280 - 345 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 19.08.2022, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (19.08.2022)?

W przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych na podwyżki również zdecydowały się wszystkie ankietowane punkty (od 15 do 40 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 301 zł/szt. netto, tj. 20 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 240 do 360 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 19.08.2022, farmer.pl

