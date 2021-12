Zdecydowane podwyżki cen warchlaków. Ostatnie w tym roku?

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane po raz kolejny przeważają podwyżki. Na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia zdecydowała się jedynie ¼ punktów sprzedaży warchlaków z produkcji krajowej. Zdaniem naszych rozmówców kolejne tygodnie przyniosą marazm.

Ceny warchlaków ponownie wzrosły. Na podwyżkę zdecydowały się zarówno punkty sprzedaży warchlaków importowanych, jak i większość punktów oferujących warchlaki z krajowej produkcji.

Prognozy dla rynku warchlaków

Nasi rozmówcy spodziewają się, że w najbliższych tygodniach na rynku warchlaków nastąpi stagnacja, która potrwa przynajmniej trzy tygodnie.

– To ostatnia chwila na podniesienie cen, ponieważ przez kolejne 3-4 tygodnie na rynku warchlaków będzie panował marazm. Zawsze pojawia się on w okresie świąteczno-noworocznym, ponieważ większość kupuje warchlaki przed świętami, a pozostali wstrzymują się do Trzech Króli – stwierdza Łukasz Przytarski.

Podobną opinią podzielił się z nami Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Szczęście na rynku tuczników trwało krótko. Na przyszły tydzień zapowiadane są obniżki o ok. 60 groszy. Zobaczymy co będzie dalej, aczkolwiek wszyscy zgodnie mówią, że jeżeli w Europie nie wydarzy się coś dobrego, jeśli mięso nie zacznie wypływać do krajów trzecich, to będziemy tkwić w takim marazmie jeszcze przez jakiś czas. Zobaczymy co przyniesie nowy rok. W tym już nic pozytywnego się nie wydarzy – informuje Bilski. – Ceny warchlaków powinny się utrzymać na obecnym poziomie. Duńczycy będą robili wszystko, żeby te 200 koron utrzymać – dodaje.

Jak zaznacza Bilski, pomimo cen porównywalnych do grudnia zeszłego roku, sprzedaż warchlaków w tym miesiącu będzie o ok. 30-40 proc. niższa.

– Pokazuje to ilu producentów trzody ubyło, ilu wymiotła niekorzystna koniunktura. Tym, którzy przetrwali pozostaje żyć nadzieją, że będzie lepiej. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi. Może będzie to w lutym, a może w marcu – stwierdza nasz rozmówca. – W styczniu wrócimy do marazmu z niskimi cenami tuczników i wysokimi cenami zbóż, przez co wielu producentów zastanowi się czy wstawiać warchlaki. Sądzę, że wstawień na przełomie stycznia i lutego będzie bardzo niewiele – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (17.12.2021)?

W przypadku warchlaków z krajowej produkcji, 3/4 ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowało się na podniesienie cen (od 8 do 35 zł/szt.)

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 135 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny minimalnie osiągają 115 zł/szt. netto, zaś maksymalne 145 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 185 zł/szt. netto, tj. o 14 zł/szt. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 160 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 17.12.2021

Ceny warchlaków importowanych (17.12.2021)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków importowanych zdecydowały się na podwyżki (od 5 do 40 zł/szt.).

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 175 zł/szt. netto, tj. o 13 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 126 do 215 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 17.12.2021