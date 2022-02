Zdecydowany wzrost cen warchlaków

Ceny warchlaków krajowych i importowanych zdecydowanie wzrosły. Producenci coraz pewniej wspominają o dłuższym trendzie wzrostowym i w najbliższym czasie spodziewają się kolejnych podwyżek.

Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków podniosły w tym tygodniu ceny (od 10 do 46 zł/szt. netto). Na rynku warchlaków wyczuć można zdecydowanie więcej optymizmu niż w poprzednim tygodniu, choć część rozmówców podkreśla, że sytuacja na razie nie jest pewna.

Prognozy dla rynku warchlaków

– Prognozy? W górę, w końcu w górę, bo tucznik też ma podobno drożeć – mówi jeden z naszych rozmówców. – Przez pewien czas ceny powinny się utrzymać, choć zastanawiam się czy nie będzie tak, że pójdą szybko w górę a później równie szybko spadną. Może się tak zdarzyć. W zeszłym roku o tej porze też wszystko zaczęło mocno drożeć a potem od wakacji sytuacja się zmieniła. Zobaczymy jak będzie, ale na razie trzeba się cieszyć chwilą – dodaje.

Inny z naszych rozmówców podkreśla znaczną poprawę popytu na warchlaki.

– Przynajmniej warchlaki nie będą zalegały w gospodarstwie. Pieniędzy wielkich nie ma, ale będą na bieżąco schodziły – stwierdza.

Jak wskazuje Łukasz Przytarski, ubojnie usilnie poszukują tuczników, więc sytuacja powinna się utrzymać, jednak wiele osób podchodzi do wstawień z dystansem, więc z dokonaniem jednoznacznie oceny sytuacji najlepiej jeszcze się wstrzymać.

Z kolei Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, przewiduje tendencję wzrostową na rynku warchlaków, jak i na rynku tuczników, w najbliższych kilku tygodniach.

– Ceny poszły w górę nie tylko ze względu na duńską giełdę, ale i kurs euro oraz fakt, że Duńczycy wrócili już do pełnych stawek kontraktowy. Myślę, że jest to początek dłuższego trendu. Przewiduję tendencję wzrostową na rynku warchlaków, jak i na rynku tuczników, przynajmniej w najbliższych kilku tygodniach. Zakłady mięsne potwierdzają, że na rynku jest mało żywca. Moim zdaniem, jak nie będzie skąd przywieźć mięsa, a najprawdopodobniej niedługo tak będzie, ponieważ otrzymujemy informacje o malejącym imporcie mięsa i tuczników, to trend ten się utrzyma. Z drugiej strony ceny surowców szaleją. Zboża, które miały początkowo tendencję spadkową teraz notują znowu wzrosty i żywienie będzie bardzo drogie – stwierdza Bilski. – Być może czekają nas lepsze czasy na rynku trzody. Może nie będzie tak bardzo stabilnie, ani od razu, ale może ta druga połowa 2022 roku oraz cały 2023 rok będą całkiem niezłe dla tych, którym się uda przetrwać. Aczkolwiek ryzyko będzie spore, bo wstawienie warchlaka za 400 zł przy nieprzewidywalnej sytuacji paszowo surowcowej będzie naprawdę dużym wyzwaniem – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (24.02.2022)?

Niemal wszystkie punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się podniesienie cen (od 10 do 20 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 160 zł/szt. netto, tj. o 12 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ceny minimalnie osiągają 130 zł/szt. netto, zaś maksymalne 190 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 206 zł/szt. netto, tj. o 9 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 190 - 225 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 25.02.2022

Ceny warchlaków importowanych (24.02.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowały się na podniesienie cen (od 12 do 46 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 219 zł/szt. netto, tj. o 21 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 175 do 242 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 25.02.2022

