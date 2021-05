Zgodna korekta w cennikach za warchlaki

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane widoczne są zgodne korekty. Praktycznie wszystkie ankietowane punkty podniosły cenę.

Na polskim rynku warchlaków doszło do zgodnego wzrostu cen. Praktycznie wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków podniosły w tym tygodniu stawki. Jednomyślności nie ma jednak w przypadku oceny dalszego rozwoju sytuacji.

Prognozy dla rynku warchlaków

– Póki co ceny warchlaków rosną, jednak nie będzie to długotrwała tendencja, ponieważ i tak już sporo kosztują. Później powinien nastąpić okres stabilizacji, do czasu nasycenia rynku. Dodatkowo ceny tuczników nie są jeszcze wystarczająco wysokie, żeby windować ceny za warchlaki – stwierdza Ewa Kucharska.

Nieco inaczej podchodzi do tego Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Nastroje na rynku się poprawiły, ale jeżeli warchlaki nadal będą tak drożeć to ludzie zaczną kalkulować przy wstawieniach. Jednak obawiam się, że warchlak będzie drożał. Duńczycy nie będą potrzeć na opłacalność polskiego tuczu. Jest mało towaru na rynku, więc będą podnosić ceny a te warchlaki i tak będą sprzedane. W tej chwili Niemcy bardzo dużo kupują, dodatkowo plotki mówią, że Niemcy w niedługim czasie dojdą do porozumienia z Chinami, więc Duńczycy nie będą mieli problemu ze sprzedażą warchlaków i będą one drożały. Tak długo jak tucznik będzie zwyżkował, czyli jeszcze przez cały czerwiec, tak długo można spodziewać się cotygodniowych wzrostów cen warchlaków. Może nie będzie to 60 koron, bo te ceny i tak są już na wysokim poziomie, ale można się spodziewać korekt o około 20 koron – mówi Bilski.

Bardziej ostrożny w przewidywaniach jest przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o., który zaznaczył, że teoretycznie są powody do wzrostu cen za warchlaki, np. w postaci rosnących kosztów u producentów, które przekładają się na niższą podaż warchlaków na rynek, jednak w jego opinii za wcześnie jeszcze na pewne prognozy.

– Trzeba spokojnie poczekać jeszcze tydzień, żeby zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. Jak to mówią, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Jakieś wzrosty są widoczne na rynku, ale nie wiadomo czy nie wynikają one z tego, że gdzieś tego surowca nie ma, a jest wybitnie potrzebny. Zobaczymy co przyniesie następny tydzień, może będzie coś więcej wiadomo – podkreślił.

Jakie są ceny za warchlaki krajowe?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 289 zł/szt. netto, a więc 9 zł więcej niż przed tygodniem. Ceny maksymalne osiągają 330 zł/szt. netto, zaś minimalnie 260 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 352 zł/szt. netto, czyli o 14 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu, a ceny mieszczą się w zakresie 340 - 370 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe

Jakie stawki za warchlaki importowane?

Z kolei średnia cena za warchlaki importowane z Danii wzrosła w tym tygodniu o 14 zł/szt. Zwierzęta te wyceniane są obecnie na średnio 372 zł/szt. netto, a ich ceny wahają się w zakresie od 330 do 403 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.