Z punktów skupu trzody chlewnej docierają niepokojące wieści. Ostatnie dni przyniosły kolejny spadek cen tuczników.

Nie jest on zresztą większą niespodzianką. Zapowiedzią korekt było już środowe notowanie niemieckiej dużej giełdy, które zakończyło się obniżką rekomendowanej ceny skupu tuczników o 5 eurocentów. Spadki cen w kraju były zatem kwestią czasu.

Ile kosztuje tucznik?

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, tuczniki w klasie E wyceniane są w naszym kraju przeciętnie na 10,05 zł netto za kilogram, co oznacza, że w ciągu minionych siedmiu dniu potaniały one o 12 groszy. Ceny wahają się w przedziale 9,45 - 10,30 zł netto za kilogram.

Z kolei tucznik w wadze żywej kosztuje obecnie średnio 7,84 zł netto za kilogram, co oznacza, że na przestrzeni tygodnia żywiec potaniał przeciętnie o 8 groszy. Ceny wahają się w przedziale od 7,30 do 8,40 zł netto za kilogram.

Dlaczego tuczniki tanieją?

Eksporterzy od dłuższego czasu narzekali na zbyt wysokie ceny unijnej wieprzowiny, którą coraz trudniej jest sprzedać na rynkach trzecich. Również na lokalnym rynku UE zauważalny jest spadek popytu na produkty wieprzowe spowodowany wysokimi cenami. Presja na ceny skupu żywca nie ustaje, a największe firmy przetwórcze w Niemczech oczekują dalszych spadków cenowych - komentuje Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP-PTCh Polpig.

Jak dodaje ekspert, ważną rolę odgrywa tu także wysoki koszt energii. Powoduje on, że zakłady przetwórcze unikają coraz to bardziej kosztownego przechowywania wieprzowiny, co dodatkowo ogranicza popyt na surowiec.