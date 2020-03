ZM Silesia zwiększają bezpieczeństwo w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie Polski, Zakłady Mięsne Silesia wprowadziły procedury dotyczące m.in. pracy zdalnej, ograniczenia przemieszczenia się pracowników oraz dodatkowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zaleceniami WHO, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej wprowadzono zakaz przemieszczania się pracowników pomiędzy zakładami należących do struktur Spółki oraz spotkań z klientami. Wdrożono również system pracy zdalnej dla pracowników, których obowiązki służbowe mogą być wykonywane poza stałym miejscem pracy.

– Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i kontrahentów jest dla nas najważniejsze. Jako producenci żywności zdajmy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Ściśle stosujemy się do zaleceń rządowych. Wprowadziliśmy szereg procedur, a jedną z nich jest nakaz pracy zdalnej dla części naszych pracowników. Zdalnie pracują także nasi przedstawiciele handlowi. Wiemy, że nie wszyscy producenci zdecydowali się na taki krok. Staramy się to zrozumieć, ponieważ sami stanęliśmy przed tym dylematem. Jednak uważam, że teraz to zdrowie powinno być naszym priorytetem. Chciałbym też podziękować naszym pracownikom z linii produkcyjnych, którzy pomimo tak poważnego kryzysu pracują z pełnym zaangażowaniem, abyśmy mogli kontynuować produkcję – mówi Mariusz Rusin, prezes zarządu Zakładów Mięsnych Silesia SA.

Każda osoba, która z racji swoich obowiązków, musi stawić się w miejscu pracy ma wykonywany pomiar temperatury. Przy wejściu do zakładu i w głównych ciągach komunikacyjnych obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odległości między sobą przy wchodzeniu i wychodzeniu z pracy, na stołówce, a także w korytarzach.

Dodatkowo spółka opracowała plan zarządzania kryzysowego i zapewnia, że w przypadku wystąpienia wirusa w jednym z zakładów, produkcja w pełnym zakresie zostanie przeniesiona do innych lokalizacji. Obecnie w ramach ZM Silesia lub na jej zlecenie produkcje prowadzą cztery zakłady: w Pszczynie, Goczałkowicach, Sosnowcu, Mokrsku.

Po każdym zakończonym dniu pracy we wszystkich zakładach dezynfekowane są pomieszczenia biurowe i szatnie.

Wprowadzone zostały również dodatkowe procedury w sklepach firmowych - przebywać w nich może jednocześnie tylko jedna osoba dokonująca zakupów.

Zakłady Mięsne Silesia S.A. są jednym z liderów branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Obecnie spółka produkuje wędliny pod markami Cedrob oraz Duda.