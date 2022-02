Zmiana cen duńskich warchlaków

Dzisiejsze notowania na duńskiej giełdzie warchlaków przyniosły pierwszą od dłuższego czasu zmianę stawek. Ceny wzrosły o 20 DKK/szt.

Duńska giełda warchlaków od początku roku trwała w stagnacji, jednak dzisiejsze notowania przyniosły zmianę stawek.

Warchlaki o statusie PRRS negatywnym wyceniono dziś na 240,00 DKK/szt., a sztuki o statusie PRRS pozytywnym na 220,00 DKK/szt. Stawki dotyczą warchlaków o masie 30 kg.

W porównaniu do wyceny z analogicznego okresu ubiegłego roku (tydzień 09), obecne stawki za warchlaki są niższe o 120 DKK/szt. we wszystkich statusach. Z kolei w porównaniu do zeszłego tygodnia aktualne stawki są wyższe o 20 DKK/szt., tj. o ok. 12,5 zł/szt.

Aktualne stawki za duńskie warchlaki (24.02.2022)

Stawka za warchlaki o statusie PRRS negatywnym wynosi 240,00 DKK/szt., tj. 149,28 zł/szt. wobec 133,32 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

Stawka za warchlaki o statusie PRRS pozytywnym wynosi 220,00 DKK/szt., tj. 136,84 zł/szt. wobec 121,20 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

Stawka za warchlaki o statusie konwencjonalnym wynosi 205,00 DKK/szt., tj. 127,51 zł/szt. wobec 112,11 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

1 DKK = 0,6220 zł (wg NBP z dnia 24.02.2022 r.)

Chcesz sprzedać lub kupić warchlaki? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna!



Podane stawki będą obowiązywać w Danii przez najbliższy tydzień.

Należy pamiętać, że do podanych stawek doliczany jest bonus dla producenta warchlaków, a w przypadku importu również koszty transportu.

Sprawdź aktualne notowania cen warchlaków!