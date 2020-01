Zmiana trendu na rynku niemieckim - tuczniki znów drożeją

Po ponad miesięcznym okresie spadków cen, na rynku niemieckim obserwujemy zmianę trendu. Wczorajsze notowanie dużej giełdy przyniosło wyraźne podwyżki cen świń rzeźnych

Praktycznie od połowy grudnia niemiecki rynek trzody chlewnej znajdował się w trendzie spadkowym. W ciągu czterech tygodni ceny świń w wadze bitej ciepłej potaniały u naszych zachodnich sąsiadów o ponad 20 groszy. Przełożyło się to naturalnie również na spadki cen w krajowych skupach. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni spadły one przeciętnie o 50 - 70 groszy. Wydaje się jednak, że pogorszenie koniunktury na rynku było jedynie chwilowe i sytuacja powoli wracać zaczyna do normy. Wczorajsze notowanie przyniosło bowiem wzrost cen tuczników o 3 eurocenty. Tym samym przynajmniej do najbliższej środy w niemieckich rzeźniach obowiązywać będzie stawka 1,85 euro za kilogram wagi bitej ciepłej.

Teoretycznie po wczorajszej podwyżce krajowe ubojnie powinny podnieść ceny tuczników o 10 - 15 groszy. Wiemy jednak że od pewnego czasu ceny tuczników w naszym kraju nie zawsze podążają za niemieckimi - zwłaszcza w okresie wzrostów cen. Patrząc w dłuższej perspektywie wydaje się jednak, że przyszłość rynku jest na razie bezpieczna. Eksperci przewidują, że w najbliższych tygodniach czeka nas stabilizacja cen, zaś drugi kwartał przyniesie prawdopodobnie sezonowe podwyżki cen,