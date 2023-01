W zeszłym roku w Europie było znacznie mniej ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) niż w 2021 r. Choroba ta została wykryta łącznie w 15 krajach europejskich.

O około 45 proc. mniej przypadków ASF niż w 2021 roku

Jak wynika z danych Instytutu Friedricha Loefflera (FLI) opartych na europejskim systemie powiadamiania o chorobach zwierząt (ADNS), w 2022 r. w Unii Europejskiej oraz w Serbii, Mołdawii, Macedonii Północnej i na Ukrainie wykryto łącznie 7760 przypadków i ognisk związanych z wirusem ASF. To, o 6215, czyli o 44,5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Liczba zakażeń w populacji świń domowych spadła o 71,3 proc. i do 533 gospodarstw. U dzików nastąpił spadek liczby przypadków o 40,4 proc. do 7227.

Jednak to, że ta choroba zwierząt pojawiła się ponownie w trzech krajach, we Włoszech, Czechach i Macedonii Północnej, należy ocenić negatywnie. W sumie 15 krajów europejskich zostało dotkniętych ASF.

Polska odnotowuje największą liczbę przypadków u dzików

Ponownie najwięcej przypadków ASF zgłoszono z Polski (2108); To jednak o ponad jedną trzecią mniej niż w 2021 r. Liczba zakażonych ferm trzody chlewnej spadła w ciągu roku ze 124 do 14.

Niemcy były na drugim miejscu wśród najbardziej dotkniętych krajów z 1595 wykrytymi ASF. Oznaczało to spadek o 1124 przypadków, czyli o 41,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Prawie dwie trzecie wszystkich przypadków znalezienia wirusów miało miejsce u dzików w Saksonii, a następnie 533 w Brandenburgii. Ogniska zostały wykryte w zeszłym roku w trzech stadach trzody chlewnej w Brandenburgii, Badenii-Wirtembergii i Dolnej Saksonii.

Najbardziej dotknięte rumuńskie stada świń

Jeśli weźmie się pod uwagę tylko populacje świń, rumuńscy hodowcy z 327 ogniskami ASF byli najbardziej dotknięci w europejskim porównaniu. Jednak rok wcześniej było ich jeszcze 1660, czyli pięć razy więcej. W Serbii zanotowano zaś 107 ognisk.

W ośmiu z 15 krajów z ASF całkowita liczba przypadków ASF spadła w 2022 r., szczególnie znacząco na Węgrzech o 78,3 proc. do 551 oraz w Rumunii o 71,1 proc. do 775. Natomiast Łotwa i Litwa odnotowały wzrost zakażeń zarówno u dzikich, jak i u świń domowych. W pięciu innych krajach odnotowano wzrost zakażeń lub po raz pierwszy wykryto ASF. Na przykład we Włoszech liczba przypadków ASF wykrytych po raz pierwszy w 2022 r. wyniosła 269, nie licząc Sardynii. W 2022 r. epidemia dotknęła jedną farmę świń na kontynencie.